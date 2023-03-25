İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel gösteriler 12. haftasında

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI Öte yandan eski Başbakan ve şimdiki muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haftalardır süren gösterilere verdiği desteği yineledi. Lapid, paylaşımında, "Biz bu ülkede sadece vergi vermek, çocuklarımızı askere göndermek için yaşamıyoruz. Son birkaç ayın büyük karanlığında harika bir şey de oldu: Liberal kamp uyandı" ifadelerini kullandı.