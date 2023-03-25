İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel gösteriler 12. haftasında

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIBaşbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.
1/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Başbakan Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, yine meydanlara indi.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIBaşbakan Netanyahu, bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısı konusunda geri adım atmazken ülke genelinde kitlesel protestolar düzenleyen gruplar, tasarıyı 'yargıya müdahale' olarak değerlendiriyor.
2/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Başbakan Netanyahu, bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen yargı düzenlemesine ilişkin yasa tasarısı konusunda geri adım atmazken ülke genelinde kitlesel protestolar düzenleyen gruplar, tasarıyı 'yargıya müdahale' olarak değerlendiriyor.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIBaşta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
3/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.
4/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
İsrail’in Kanal 12 Televizyonuna göre, Tel Aviv’deki gösterilere 195 bin kişi katıldı. Göstericiler, Netanyahu'nun başbakanlığı aleyhinde İngilizce 'Suç Bakanı' (Crime Minister) yazılı pankartlar ile koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı partileri eleştiren dövizler taşıdı.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIÖte yandan eski Başbakan ve şimdiki muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haftalardır süren gösterilere verdiği desteği yineledi. Lapid, paylaşımında, "Biz bu ülkede sadece vergi vermek, çocuklarımızı askere göndermek için yaşamıyoruz. Son birkaç ayın büyük karanlığında harika bir şey de oldu: Liberal kamp uyandı" ifadelerini kullandı.
5/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Öte yandan eski Başbakan ve şimdiki muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, haftalardır süren gösterilere verdiği desteği yineledi. Lapid, paylaşımında, "Biz bu ülkede sadece vergi vermek, çocuklarımızı askere göndermek için yaşamıyoruz. Son birkaç ayın büyük karanlığında harika bir şey de oldu: Liberal kamp uyandı" ifadelerini kullandı.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIYüzlerce protestocu da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ülkenin kuzeyinde yer alan Amikam'daki evinin önünde toplandı. Göstericiler, yargı düzenlemesinin durdurulması için geçen hafta yapmayı planladığı konuşmayı Başbakan Netanyahu’nun girişiminin ardından iptal eden Gallant’a tepki gösterdi.
6/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Yüzlerce protestocu da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ülkenin kuzeyinde yer alan Amikam'daki evinin önünde toplandı. Göstericiler, yargı düzenlemesinin durdurulması için geçen hafta yapmayı planladığı konuşmayı Başbakan Netanyahu’nun girişiminin ardından iptal eden Gallant’a tepki gösterdi.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIİsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan 'yargı reformu' planladıklarını açıklamıştı. Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.
7/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan 'yargı reformu' planladıklarını açıklamıştı. Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen 'temel yasalara' aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIBu hafta mecliste görüşülmesi beklenen yasa tasarısı, hükümetin, Yüksek Mahkeme üyelerinin belirlenmesinde öncelikli söz sahibi olmasını ve böylelikle Yüksek Mahkeme Başkanı'nı belirleyebilmesini öngörüyor.
8/8
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
Bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen yasa tasarısı, hükümetin, Yüksek Mahkeme üyelerinin belirlenmesinde öncelikli söz sahibi olmasını ve böylelikle Yüksek Mahkeme Başkanı'nı belirleyebilmesini öngörüyor.