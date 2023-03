İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı kitlesel gösteriler 12. haftasında

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi kentlerdeki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv’de on binlerce protestocu, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.