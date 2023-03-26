Türkiye
SON DAKİKA | Sinan Oğan, 100 bin imzaya ulaştı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230326/kartalkaya-kayak-merkezinde-sezon-sona-erdi-rezervasyon-orani-az-1068772417.html
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi: 'Rezervasyon oranı az'
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi: 'Rezervasyon oranı az'
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller, kar kalınlığı 1 metreyi bulmasına rağmen rezervasyonların azlığı nedeniyle... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T15:29+0300
2023-03-26T15:29+0300
yaşam
kar
kayak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068772270_0:148:1024:724_1920x0_80_0_0_e47aa97456c1e64a3413f58e92440f2b.jpg
Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, yeterli kar olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı 15 Aralık 2022'de gerçekleştirildi.Toplam 2 bin yataklı 5 otelde konaklayan ve günübirlik tatilciler, yapay karlama sisteminin de kullanıldığı uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yaptı.Bölgedeki kar kalınlığı 1 metre seviyelerinde olmasına rağmen tesislerde hizmet veren oteller, rezervasyon oranlarının beklenilen seviyelerin altında gerçekleşmesi nedeniyle sezonu sonlandırma kararı aldı.Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelinde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.Kartalkaya'nın Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Avcı, geçen yıllara oranla bu sezonun buruk geçtiğini dile getirdi.Avcı, daha önceki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin merkeze geldiğini aktararak, "Bu sezonda ise 70-80 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/uludagda-beklenen-kar-yagisi-basladi-1065640112.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1a/1068772270_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3826f93a222185a160d3574f1363bff0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar, kayak
kar, kayak

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi: 'Rezervasyon oranı az'

15:29 26.03.2023
© AAKartalkaya
Kartalkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki oteller, kar kalınlığı 1 metreyi bulmasına rağmen rezervasyonların azlığı nedeniyle sezonu kapatma kararı aldı.
Ankara ile İstanbul arasında bulunan ve Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan merkezde, yeterli kar olmaması nedeniyle ertelenen sezon açılışı 15 Aralık 2022'de gerçekleştirildi.
Toplam 2 bin yataklı 5 otelde konaklayan ve günübirlik tatilciler, yapay karlama sisteminin de kullanıldığı uzunluğu 70 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yaptı.
Bölgedeki kar kalınlığı 1 metre seviyelerinde olmasına rağmen tesislerde hizmet veren oteller, rezervasyon oranlarının beklenilen seviyelerin altında gerçekleşmesi nedeniyle sezonu sonlandırma kararı aldı.
Merkezdeki iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke genelinde büyük üzüntüye neden olduğunu belirtti.
Kartalkaya'nın Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Avcı, geçen yıllara oranla bu sezonun buruk geçtiğini dile getirdi.
Avcı, daha önceki yıllarda yaklaşık 300 bin kişinin merkeze geldiğini aktararak, "Bu sezonda ise 70-80 bin arasında ziyaretçimiz oldu. Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih eden herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
YAŞAM
Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı
11 Ocak, 16:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала