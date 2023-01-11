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Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı
Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyu süren yağışla birlikte Uludağ’da kar kalınlığı 8... 11.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-11T16:25+0300
2023-01-11T16:25+0300
yaşam
uludağ
meteoroloji
kar
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün gece başlayan kar yağışı gün itibarıyla şiddetini artırarak devam etti. Meteorolojinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağmasıyla otelcilerin yüzü gülmeye başlarken, rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi. Pistlerin ise hafta sonuna kadar açılacağı belirtildi.İzmir'den Uludağ'a tatile gelen Ali Demir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'a tatil için geldik. Son geçtiğimiz 30 yıldır kar bu kadar geç yağmamıştı. Bu sene de ocak ortasında yağdı. Bugünden itibaren sezon açılmıştır. Yarın bütün pistlerin açık olacağını ümit ediyoruz" dedi.Günler öncesinden hazır olduklarını fakat karın eksik olduğunu belirten Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Dün itibarıyla başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Bu şekilde devam ederse hafta sonuna pistleri açmış oluruz. Karla birlikte rezervasyon için telefonlarımız susmuyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Çok sevinçliyiz. Zaten otelimiz açıktı. Şu anda da hizmetimize devam ediyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221215/uludag-sezonu-acamadi-1064613408.html
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uludağ, meteoroloji, kar
uludağ, meteoroloji, kar

Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı

16:25 11.01.2023
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - HAKAN GÖNÜLUludağ’da beklenen kar yağışı başladı
Uludağ’da beklenen kar yağışı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2023
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - HAKAN GÖNÜL
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Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyu süren yağışla birlikte Uludağ’da kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün gece başlayan kar yağışı gün itibarıyla şiddetini artırarak devam etti.
Meteorolojinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağmasıyla otelcilerin yüzü gülmeye başlarken, rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi. Pistlerin ise hafta sonuna kadar açılacağı belirtildi.
İzmir'den Uludağ'a tatile gelen Ali Demir, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ'a tatil için geldik. Son geçtiğimiz 30 yıldır kar bu kadar geç yağmamıştı. Bu sene de ocak ortasında yağdı. Bugünden itibaren sezon açılmıştır. Yarın bütün pistlerin açık olacağını ümit ediyoruz" dedi.
Günler öncesinden hazır olduklarını fakat karın eksik olduğunu belirten Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, "Dün itibarıyla başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Bu şekilde devam ederse hafta sonuna pistleri açmış oluruz. Karla birlikte rezervasyon için telefonlarımız susmuyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Çok sevinçliyiz. Zaten otelimiz açıktı. Şu anda da hizmetimize devam ediyoruz" diye konuştu.
Uludağ sezonu açamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2022
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Uludağ sezonu açamadı
15 Aralık 2022, 10:29
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