https://sputniknews.com.tr/20230326/fransada-yapay-su-havzalari-projesi-protesto-edildi-1068761227.html
Fransa'da yapay su havzaları projesi protesto edildi
Fransa'da yapay su havzaları projesi protesto edildi
Fransa'da yapay su havzaları inşaatı projesine karşı çıkan binlerce kişi, Sainte-Soline köyünde protesto düzenledi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T03:28+0300
2023-03-26T03:28+0300
2023-03-26T03:28+0300
dünya
fransa
protesto
gerald darmanin
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Fransa'da yapay su havzası inşaatı projesine karşı çıkan binlerce çevreci, Sainte- Soline köyünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteri için 3 binden fazla polis görevlendirildiğini söylerken, zaman zaman güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.Göstericilerin güvenlik güçlerinin üzerine molotof kokteyli ve farklı cisimler fırlatmasının ardından polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Gösteride iki polis aracı da alev aldıYapay havza projesi, bazı gruplar tarafından suyu verimli kullanmanın bir yolu olarak desteklenirken, çevreciler ise projenin büyük ölçekli olduğunu, büyük çiftliklerin kayrılacağını ve ekolojik dengeye zarar vereceğini savunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/fransadaki-gosterilerde-457-kisi-gozaltina-alindi-441-polis-yaralandi-1068699918.html
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fransa, protesto, gerald darmanin
fransa, protesto, gerald darmanin
Fransa'da yapay su havzaları projesi protesto edildi
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Fransa'da yapay su havzaları inşaatı projesine karşı çıkan binlerce kişi, Sainte-Soline köyünde protesto düzenledi.
Fransa'da yapay su havzası inşaatı projesine karşı çıkan binlerce çevreci, Sainte- Soline köyünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteri için 3 binden fazla polis görevlendirildiğini söylerken, zaman zaman güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Göstericilerin güvenlik güçlerinin üzerine molotof kokteyli ve farklı cisimler fırlatmasının ardından polis, eylemcilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Gösteride iki polis aracı da alev aldı
Yapay havza projesi, bazı gruplar tarafından suyu verimli kullanmanın bir yolu olarak desteklenirken, çevreciler ise projenin büyük ölçekli olduğunu, büyük çiftliklerin kayrılacağını ve ekolojik dengeye zarar vereceğini savunuyor.