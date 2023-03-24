https://sputniknews.com.tr/20230324/fransadaki-gosterilerde-457-kisi-gozaltina-alindi-441-polis-yaralandi-1068699918.html
Fransa'daki gösterilerde 457 kişi gözaltına alındı, 441 polis yaralandı
Fransa'daki gösterilerde 457 kişi gözaltına alındı, 441 polis yaralandı
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde 457 protestocunun gözaltına alındığını ve 441 güvenlik... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:19+0300
2023-03-24T11:19+0300
2023-03-24T11:19+0300
dünya
fransa
protesto
gerald darmanin
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin sunduğu tartışmalı emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, CNews kanalına yaptığı açıklamada ülke çapında düzenlenen protestolarda toplam 457 kişinin gözaltına alındığını ve 441 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.Darmanin, ocak ayından başından bu yana en şiddetli protestolara sahne olan Paris sokaklarında şimdiye 903 ateş yakıldığını belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.Ulusal Meclis’te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.Hükümet ise Meclis'te yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrasını doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-eylemler-suruyor-bordeaux-belediye-binasi-atese-verildi-1068685956.html
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fransa, protesto, gerald darmanin
fransa, protesto, gerald darmanin
Fransa'daki gösterilerde 457 kişi gözaltına alındı, 441 polis yaralandı
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde 457 protestocunun gözaltına alındığını ve 441 güvenlik görevlisinin de yaralandığını duyurdu.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetinin sunduğu tartışmalı emeklilik reformuna karşı gösteriler devam ediyor.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, CNews kanalına yaptığı açıklamada ülke çapında düzenlenen protestolarda toplam 457 kişinin gözaltına alındığını ve 441 güvenlik görevlisinin yaralandığını söyledi.
Darmanin, ocak ayından başından bu yana en şiddetli protestolara sahne olan Paris sokaklarında şimdiye 903 ateş yakıldığını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşının 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.
Ulusal Meclis’te üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.
Hükümet ise Meclis'te yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrasını doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.