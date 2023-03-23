https://sputniknews.com.tr/20230323/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-eylemler-suruyor-bordeaux-belediye-binasi-atese-verildi-1068685956.html
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemler sürüyor: Bordeaux belediye binası ateşe verildi
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemler sürüyor: Bordeaux belediye binası ateşe verildi
Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden eylemlerde, Bordeaux kenti belediye binası ateşe verildi. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T23:00+0300
2023-03-23T23:00+0300
2023-03-23T23:00+0300
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emeklilik
emeklilik yaşı
bordeaux
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Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi sonrası ülke genelinde 9 gündür devam eden eylemlerde, protestocular Bordeaux kenti belediye binasını ateşe verdi.Başkent Paris başta olmak üzere, ülke genelinde devam eden protestolarda polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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fransa, eylem, emeklilik, emeklilik yaşı, bordeaux
fransa, eylem, emeklilik, emeklilik yaşı, bordeaux
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı eylemler sürüyor: Bordeaux belediye binası ateşe verildi
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Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden eylemlerde, Bordeaux kenti belediye binası ateşe verildi.
Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesi sonrası ülke genelinde 9 gündür devam eden eylemlerde, protestocular Bordeaux kenti belediye binasını ateşe verdi.
Başkent Paris başta olmak üzere, ülke genelinde devam eden protestolarda polisle eylemciler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.