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https://sputniknews.com.tr/20230326/ajda-pekkandan-deprem-firsatciligi-yapti-haberlerine-tepki-dava-acacak-1068763194.html
Ajda Pekkan'dan 'Deprem fırsatçılığı yaptı' haberlerine tepki: 'Dava açacağım'
Ajda Pekkan'dan 'Deprem fırsatçılığı yaptı' haberlerine tepki: 'Dava açacağım'
Sarıyer’deki villasını deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T09:48+0300
2023-03-26T09:48+0300
yaşam
ajda pekkan
müzisyen
fahiş fiyat
deprem
dava
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İstanbul'daki evini, deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu.Magazinsortie.com’a konuşan Ajda Pekkan, “Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin Haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım.” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/fahis-kira-artisi-yaptigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-herkese-rezil-oldum-1068496566.html
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ajda pekkan, müzisyen, fahiş fiyat, deprem, dava
ajda pekkan, müzisyen, fahiş fiyat, deprem, dava

Ajda Pekkan'dan 'Deprem fırsatçılığı yaptı' haberlerine tepki: 'Dava açacağım'

09:48 26.03.2023
© Fotoğraf : Instagram / Ajda Pekkan
Ajda Pekkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© Fotoğraf : Instagram /
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Sarıyer’deki villasını deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu.
İstanbul'daki evini, deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu.
Magazinsortie.com’a konuşan Ajda Pekkan, “Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin Haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım.” dedi.
Fahiş kira artışı yaptığı için gözaltına alınan ev sahibi Emin Çalışır' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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Fahiş kira artışı yaptığı için gözaltına alınan ev sahibi: Herkese rezil oldum
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