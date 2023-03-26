https://sputniknews.com.tr/20230326/ajda-pekkandan-deprem-firsatciligi-yapti-haberlerine-tepki-dava-acacak-1068763194.html

Ajda Pekkan'dan 'Deprem fırsatçılığı yaptı' haberlerine tepki: 'Dava açacağım'

Ajda Pekkan'dan 'Deprem fırsatçılığı yaptı' haberlerine tepki: 'Dava açacağım'

Sarıyer’deki villasını deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu. 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T09:48+0300

2023-03-26T09:48+0300

2023-03-26T09:48+0300

yaşam

ajda pekkan

müzisyen

fahiş fiyat

deprem

dava

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İstanbul'daki evini, deprem sonrasında fahiş fiyatla satışa çıkardığı haberlerine tepki gösteren Ajda Pekkan, haberlerle ilgili dava açacağını duyurdu.Magazinsortie.com’a konuşan Ajda Pekkan, “Deprem fırsatçılığı yaptı ne demek? Çok çirkin Haberler bunlar. 60 yıldır bu ülkeye vergi ödüyorum. Depremzede vatandaşlarımız için de elimden geleni yapıyorum. Deprem sonrası 1 milyon TL bağışta bulundum. İsmimi karalamaya yönelik bu haberleri ortaya atanlar için hukuki yollara başvuracağım.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/fahis-kira-artisi-yaptigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-herkese-rezil-oldum-1068496566.html

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ajda pekkan, müzisyen, fahiş fiyat, deprem, dava