https://sputniknews.com.tr/20230320/fahis-kira-artisi-yaptigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-herkese-rezil-oldum-1068496566.html

Fahiş kira artışı yaptığı için gözaltına alınan ev sahibi: Herkese rezil oldum

Fahiş kira artışı yaptığı için gözaltına alınan ev sahibi: Herkese rezil oldum

Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi kirayı 2 bin 500 lira yaptığını, 15 Mart günü evden çıkma sözü verdiği için... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T12:32+0300

2023-03-20T12:32+0300

2023-03-20T12:48+0300

kira

gözaltı

fahiş fiyat

türkiye

adana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068496258_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_decea9cf8f27e3ed82e2dce629bd3dec.jpg

Adana’da 60 yaşındaki Aynur Kaya bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini, evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını, devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine polis harekete geçerek 37 yaşındaki ev sahibi Emin Çalışır'ı gözaltına aldı. Emin Çalışır sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çalışır serbest kaldıktan sonra yaptığı açıklamada kiracısının söylediklerinin yalan olduğunu bildirdi. Çalışır, kiracısının 4 yıldır evde oturduğunu, depremden sonra evde hasar oluştuğunu belirterek, “Ben evde güçlendirme yapmak istedim. Aynur hanımla da konuştum. Söylendiği gibi aylık 5 bin lira da para da istemedim. Ben kendisinden aylık 2 bin 500 lira talep ettim. Ama bunu ödeyemeyeceğini söyledi. Ben de çıkmasını talep ettim. Senesi 15 Mart’ta dolduğu için çıkmasına karar verdim. O gün de gidip elektrik ve su aboneliğimi üzerime aldım. Geldim baktım çıkmamış abonelik benim üzerime olduğu için elektrik ve suyu kapattırdım” diye konuştu.‘Anlatıldığı gibi insafsız değilim’Anlatıldığı gibi insafsız bir insan olmadığını söyleyen Çalışır şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230319/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikardigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-serbest-kaldi-1068473013.html

türkiye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, gözaltı, fahiş fiyat, adana