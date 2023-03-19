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https://sputniknews.com.tr/20230319/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikardigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-serbest-kaldi-1068473013.html
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi serbest kaldı
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi serbest kaldı
Adana'da kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T20:16+0300
2023-03-19T20:17+0300
kira
türkiye
adli kontrol şartıyla serbest
ev sahibi
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Adana'da fahiş kira artışı yaptığı öne sürülen ev sahibi adli kontrolle serbest kaldı.Seyhan ilçesinde kira bedelini fahiş fiyatta arttırdığı şikayeti üzerine dün gözaltına alınan Emin Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kiracı Aynur Kaya, İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce kiraladığı evin kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek isteyen Emin Ç. ile anlaşmaya varamayınca durumu polise bildirmiş, şikayet üzerine ev sahibi gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230318/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikaran-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1068433935.html
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kira, adli kontrol şartıyla serbest, ev sahibi
kira, adli kontrol şartıyla serbest, ev sahibi

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi serbest kaldı

20:16 19.03.2023 (güncellendi: 20:17 19.03.2023)
© AAKira fiyatları
Kira fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Adana'da kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da fahiş kira artışı yaptığı öne sürülen ev sahibi adli kontrolle serbest kaldı.
Seyhan ilçesinde kira bedelini fahiş fiyatta arttırdığı şikayeti üzerine dün gözaltına alınan Emin Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu tamamlanan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kiracı Aynur Kaya, İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce kiraladığı evin kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek isteyen Emin Ç. ile anlaşmaya varamayınca durumu polise bildirmiş, şikayet üzerine ev sahibi gözaltına alınmıştı.
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
TÜRKİYE
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
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