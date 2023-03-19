https://sputniknews.com.tr/20230319/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikardigi-icin-gozaltina-alinan-ev-sahibi-serbest-kaldi-1068473013.html

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi serbest kaldı

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı için gözaltına alınan ev sahibi serbest kaldı

Adana'da kirayı 800 liradan 5 bin liraya çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi, adli kontrol şartıyla salıverildi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T20:16+0300

2023-03-19T20:16+0300

2023-03-19T20:17+0300

kira

türkiye

adli kontrol şartıyla serbest

ev sahibi

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Adana'da fahiş kira artışı yaptığı öne sürülen ev sahibi adli kontrolle serbest kaldı.Seyhan ilçesinde kira bedelini fahiş fiyatta arttırdığı şikayeti üzerine dün gözaltına alınan Emin Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Savcılıktaki sorgusu tamamlanan ev sahibi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kiracı Aynur Kaya, İsmetpaşa Mahallesi'nde 4 yıl önce kiraladığı evin kira bedelini bu yıl 800 liradan 5 bin liraya yükseltmek isteyen Emin Ç. ile anlaşmaya varamayınca durumu polise bildirmiş, şikayet üzerine ev sahibi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230318/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikaran-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1068433935.html

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kira, adli kontrol şartıyla serbest, ev sahibi