https://sputniknews.com.tr/20230318/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikaran-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1068433935.html
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T14:47+0300
2023-03-18T14:47+0300
2023-03-18T14:48+0300
türkiye
ev sahibi
adana
gözaltı
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068433791_4:0:2002:1124_1920x0_80_0_0_4be53a6890be02cbbdd6bc17c4bbced3.png
Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230215/emlakcilar-odasi-baskani-ev-sahiplerine-tepkili-mersinde-kiralar-2-3-kat-artti-1067052475.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068433791_253:0:1752:1124_1920x0_80_0_0_da40de618640bedf0813ccf8650e7ad1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ev sahibi , adana, gözaltı, kira
ev sahibi , adana, gözaltı, kira
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
14:47 18.03.2023 (güncellendi: 14:48 18.03.2023) Abone ol
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.
Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.
Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.
Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.