Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230318/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikaran-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1068433935.html
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T14:47+0300
2023-03-18T14:48+0300
türkiye
ev sahibi
adana
gözaltı
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068433791_4:0:2002:1124_1920x0_80_0_0_4be53a6890be02cbbdd6bc17c4bbced3.png
Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230215/emlakcilar-odasi-baskani-ev-sahiplerine-tepkili-mersinde-kiralar-2-3-kat-artti-1067052475.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/12/1068433791_253:0:1752:1124_1920x0_80_0_0_da40de618640bedf0813ccf8650e7ad1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ev sahibi , adana, gözaltı, kira
ev sahibi , adana, gözaltı, kira

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

14:47 18.03.2023 (güncellendi: 14:48 18.03.2023)
© İHAAdana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.
Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.
Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.
Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.
Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.
Kahramanmaraş depreminin ardından Mersin’e yoğun bir depremzede göçü yaşanırken, kentte barınma en önemli sorun olarak ilk sıraya yerleşti. Enkazdan çıkıp yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler, Mersin’de karşılaştıkları fahiş ev kiraları nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerine tepkili: Mersin'de kiralar 2-3 kat arttı
15 Şubat, 08:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала