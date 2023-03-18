https://sputniknews.com.tr/20230318/aylik-833-lira-olan-kirayi-5-bin-liraya-cikaran-ev-sahibi-gozaltina-alindi-1068433935.html

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkaran ev sahibi gözaltına alındı

Adana’da aylık 833 lira olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı öne sürülen ev sahibi gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T14:47+0300

2023-03-18T14:47+0300

2023-03-18T14:48+0300

türkiye

ev sahibi

adana

gözaltı

kira

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Adana'da Aynur Kaya (60) bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesi'nde taşındığı ve aylık 833 lira kira bedeli karşılığı oturduğu evin yıllık sözleşmesinin bittiğini, ev sahibinin aylık kirayı 5 bin liraya çıkardığını, ayrıca evden çıkmadığı için ev sahibinin elektrik ve suyu kapattırdığını öne sürerek polise şikayetçi oldu.Ayrıca Kaya, eşinin kendisini 20 yıl önce terk ettiğini evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşiyle yaşadığını devletin verdiği aylık 6 bin lira yardım maaşıyla geçimini sağladığını yıllık 60 bin lira olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.Bunun üzerine polis harekete geçerek ev sahibi E.Ç.’yi (37) gözaltına aldı. Ev sahibinin emniyetteki ifadesinde elektrik ve suyu kapattırmadığını, iki saatinde arızalandığını, Aynur Kaya’yı da 4 yıldır idare ettiğini yüksek kira bedeli de istemediğini söylediği öne sürüldü.Ev sahibi ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine yapılan haberin yalan olduğunu haksız yere gözaltına alındığını söyledi. Ev sahibi daha sonra adliyeye götürüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230215/emlakcilar-odasi-baskani-ev-sahiplerine-tepkili-mersinde-kiralar-2-3-kat-artti-1067052475.html

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