https://sputniknews.com.tr/20230325/polonya-basbakani-ab-rusyaya-yeni-yaptirimlar-konusunda-istahini-kaybediyor-1068759648.html

Polonya Başbakanı: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda iştahını kaybediyor

Polonya Başbakanı: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda iştahını kaybediyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'nin 'yaptırım yorgunluğu' yaşadığını ve Rusya'da daha fazla yaptırım uygulama konusunda 'iştahının azalığını' söyledi... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T23:57+0300

2023-03-25T23:57+0300

2023-03-25T23:57+0300

ukrayna krizi

mateusz morawiecki

polonya

rusya

avrupa birliği

yaptırım

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin arından Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlar hakkındaki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Polonya'nın RMF radyosuna konuşan Morawiecki, hükümetinin Brüksel'e sürekli olarak 'Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı açıklar ve boşluklar' hakkında bilgi verdiğini ve birliği sonraki her yaptırım paketinde nelerin hedef alınacağı konusunda 'yönlendirdiğini' söyledi.Morawiecki, AB'nin Rusya aleyhindeki yeni yaptırımları 'önümüzdeki hafta' gündemine alacak olsa da 'bugün yeni yaptırımlar için çok daha az istek ve iştah olduğunu' dile getirdi.Brüksel, Moskova'nın geçen yılın şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan bu yana Rusya'ya on tur yaptırım uyguladı.Söz konusu yaptırımlar, üye ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğalgaz tedarikini kesmesine, Rus yetkililer ve ailelerinin 'kara listeye' alınmasına ve Rusya ile çoğu ürünün ticaretini yasaklamıştı.Rusya'dan enerji tedarikinin kesilmesi, Avrupa'da etkileri devam eden enerji krizini tetiklemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-basbakani-misustin-batinin-ruslari-hedef-alan-yaptirimlari-basarisiz-oldu-1068664783.html

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mateusz morawiecki, polonya, rusya, avrupa birliği, yaptırım