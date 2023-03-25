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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/polonya-basbakani-ab-rusyaya-yeni-yaptirimlar-konusunda-istahini-kaybediyor-1068759648.html
Polonya Başbakanı: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda iştahını kaybediyor
Polonya Başbakanı: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda iştahını kaybediyor
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'nin 'yaptırım yorgunluğu' yaşadığını ve Rusya'da daha fazla yaptırım uygulama konusunda 'iştahının azalığını' söyledi... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T23:57+0300
2023-03-25T23:57+0300
ukrayna krizi
mateusz morawiecki
polonya
rusya
avrupa birliği
yaptırım
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin arından Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlar hakkındaki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.Polonya'nın RMF radyosuna konuşan Morawiecki, hükümetinin Brüksel'e sürekli olarak 'Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı açıklar ve boşluklar' hakkında bilgi verdiğini ve birliği sonraki her yaptırım paketinde nelerin hedef alınacağı konusunda 'yönlendirdiğini' söyledi.Morawiecki, AB'nin Rusya aleyhindeki yeni yaptırımları 'önümüzdeki hafta' gündemine alacak olsa da 'bugün yeni yaptırımlar için çok daha az istek ve iştah olduğunu' dile getirdi.Brüksel, Moskova'nın geçen yılın şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan bu yana Rusya'ya on tur yaptırım uyguladı.Söz konusu yaptırımlar, üye ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğalgaz tedarikini kesmesine, Rus yetkililer ve ailelerinin 'kara listeye' alınmasına ve Rusya ile çoğu ürünün ticaretini yasaklamıştı.Rusya'dan enerji tedarikinin kesilmesi, Avrupa'da etkileri devam eden enerji krizini tetiklemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-basbakani-misustin-batinin-ruslari-hedef-alan-yaptirimlari-basarisiz-oldu-1068664783.html
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mateusz morawiecki, polonya, rusya, avrupa birliği, yaptırım
mateusz morawiecki, polonya, rusya, avrupa birliği, yaptırım

Polonya Başbakanı: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda iştahını kaybediyor

23:57 25.03.2023
© AP Photo / Czarek SokolowskiPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, AB'nin 'yaptırım yorgunluğu' yaşadığını ve Rusya'da daha fazla yaptırım uygulama konusunda 'iştahının azalığını' söyledi. Morawiecki, yeni sunulan yaptırım teklifine bazı üye ülkelerin muhtemelen karşı çıkacağını belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin arından Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımlar hakkındaki tartışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Polonya'nın RMF radyosuna konuşan Morawiecki, hükümetinin Brüksel'e sürekli olarak 'Rusya'nın yaptırımları aşmak için kullandığı açıklar ve boşluklar' hakkında bilgi verdiğini ve birliği sonraki her yaptırım paketinde nelerin hedef alınacağı konusunda 'yönlendirdiğini' söyledi.
Morawiecki, AB'nin Rusya aleyhindeki yeni yaptırımları 'önümüzdeki hafta' gündemine alacak olsa da 'bugün yeni yaptırımlar için çok daha az istek ve iştah olduğunu' dile getirdi.
Brüksel, Moskova'nın geçen yılın şubat ayında Ukrayna'ya başlattığı askeri harekattan bu yana Rusya'ya on tur yaptırım uyguladı.
Söz konusu yaptırımlar, üye ülkelerin Rusya'dan petrol ve doğalgaz tedarikini kesmesine, Rus yetkililer ve ailelerinin 'kara listeye' alınmasına ve Rusya ile çoğu ürünün ticaretini yasaklamıştı.
Rusya'dan enerji tedarikinin kesilmesi, Avrupa'da etkileri devam eden enerji krizini tetiklemişti.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
Ukrayna krizi
Rusya Başbakanı Mişustin: Batı’nın Rusları hedef alan yaptırımları başarısız oldu
23 Mart, 13:42
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