https://sputniknews.com.tr/20230323/rusya-basbakani-misustin-batinin-ruslari-hedef-alan-yaptirimlari-basarisiz-oldu-1068664783.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı’nın Rusları hedef alan yaptırımları başarısız oldu

Rusya Başbakanı Mişustin: Batı’nın Rusları hedef alan yaptırımları başarısız oldu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ABD liderliğindeki Batılı ülkelerin Rusları hedef alan yaptırımlarının başarısız olduğunu belirtti. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T13:42+0300

2023-03-23T13:42+0300

2023-03-23T14:12+0300

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da hükümetin çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapan Mişustin, ABD liderliğindeki Batılı ülkelerin Rusları hedef alan yaptırımlarının başarısız olduğunu söyledi.Mişustin, “Batı, uyguladığı yaptırımların Ruslara yönelik olmadığını anlatmaya çalıştı, ancak şimdi asıl hedefin Rus halkının olduğu herkes için açık” diye konuştu.Yabancı şirketlerin Rusya'da önceleri de şu anda da rahat çalıştıklarına dikkat çeken Mişustin, “Geleceğini Rusya'da gören şirketlerin çalışması için gerekli tüm koşulları oluşturduk. Dost olmayan ülkelerden gelen yabancı iş insanları da buna dahildi. Rus iş dünyasının Batı'da karşılaştığı tüm kısıtlamalara, mülkiyet haklarının reddedilmesine ve ayrımcı önlemlere rağmen, bizim ülkemizde yabancı şirketler önceden olduğu gibi şimdi de rahat çalışıyor” dedi.Mişustin, “Ancak elbette yabancı şirketler Rusya’da işletme yönetiminden vazgeçer, işletmelerinin ve çalışanlarının geleceğini umursamazlarsa biz de insanlarımızın çıkarlarını koruma durumundayız" diye ekledi.‘Analistler Rusya'nın GSYİH'sindeki olası düşüşü çift haneli olarak tahmin etti, ancak biz ayakta kaldık’Rusya Başbakanı, geçen ilkbaharda analistlerin Rusya’nın gayrisafi yurtiçi hasılasındaki (GSYİH) olası düşüşü çift haneli olarak tahmin ettiklerine anacak Rus ekonomisinin olağan düşüş yaşayıp ayakta kaldığına ve büyüme ivmesine geri döndüğüne dikkat çekti.Mişustin, şimdi artık bazı uluslararası kuruluşların dahi bu yıl içinde Rusya için olumlu dinamikler, 2024'te ise gelişmiş ülkelerden daha yüksek bir GSYİH büyüme oranına ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230322/estonya-disisleri-bakani-reinsalu-rusya-icin-savasin-maliyeti-artirilmali-1068592900.html

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