https://sputniknews.com.tr/20230325/muharrem-ince-100-bin-imzaya-ulasti-1068746674.html

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı topladı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T17:06+0300

2023-03-25T17:06+0300

2023-03-25T17:32+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

imza

seçim

cumhurbaşkanlığı

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imzaya ulaştı.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor.Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.Hafta sonu da devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı. Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM" ifadelerini yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230112/ahmet-hakan-kilicdaroglu-muharrem-inceden-ibret-alsaydi-1065662730.html

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muharrem ince, imza, seçim, cumhurbaşkanlığı