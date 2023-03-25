Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı
17:06 25.03.2023 (güncellendi: 17:32 25.03.2023)
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
© OSMAN KUBİLAY KÜÇÜKMUSTAFA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı topladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan 100 bin imzaya ulaştı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.
Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor.
Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci işlemleri devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) "Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu" ekranındaki verilere göre, İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı. ( İsmail Kaplan - Anadolu Ajansı )
Hafta sonu da devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.
Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza TAMAM Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM" ifadelerini yazdı.
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 💙— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
100 bin imza TAMAM
Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM.