Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı

"Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayıydı. Kampanya süreci devam ediyordu. O sırada bir general, katıldığı toplantıda Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamıştı. Muharrem İnce, işte bu durumu çok ama çok sert biçimde eleştirmişti. Şöyle demişti: “Erdoğan o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Türk ordusunun generali misin, AK Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim. ”Aradan uzun bir süre geçti. Muharrem İnce, seçim sürecinde yaptığı hatalardan söz ederken şöyle dedi: “Keşke o kadar sert konuşmasaydım. Keşke ‘Apoletlerini sökeceğim’ demeseydim. O hata oldu. Bana oy kaybettirdi.”