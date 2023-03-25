https://sputniknews.com.tr/20230325/milli-egitim-bakani-ozerden-ara-tatil-aciklamasi-nisanda-yapilacak-1068738257.html
Milli Eğitim Bakanı Özer'den ara tatil açıklaması: Nisanda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den ara tatil açıklaması: Nisanda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların geç açılmasının ardından zamanı merak edilen ara tatilin nisanda yapılacağını, öğretmenlerin de... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T09:56+0300
2023-03-25T09:56+0300
2023-03-25T09:56+0300
türkiye
mahmut özer
milli eğitim bakanlığı
milli eğitim bakanlığı (meb)
ara tatil
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Pkulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" demişti.
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mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil
mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil
Milli Eğitim Bakanı Özer'den ara tatil açıklaması: Nisanda yapılacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların geç açılmasının ardından zamanı merak edilen ara tatilin nisanda yapılacağını, öğretmenlerin de tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.
Pkulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.
Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.
Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı.
Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" demişti.