https://sputniknews.com.tr/20230325/milli-egitim-bakani-ozerden-ara-tatil-aciklamasi-nisanda-yapilacak-1068738257.html

Milli Eğitim Bakanı Özer'den ara tatil açıklaması: Nisanda yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Özer'den ara tatil açıklaması: Nisanda yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde okulların geç açılmasının ardından zamanı merak edilen ara tatilin nisanda yapılacağını, öğretmenlerin de... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T09:56+0300

2023-03-25T09:56+0300

2023-03-25T09:56+0300

türkiye

mahmut özer

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

ara tatil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/04/1060780889_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a22131000eafa8739c4262f4a166933c.jpg

Pkulların ikinci dönem açılış tarihinin gecikmesi nedeniyle 17-24 Nisan arasındaki ikinci ara tatilin olup olmayacağı merak ediliyordu.Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı'ya konuşan Özer, ara tatilin yapılacağını, şu anda bunun kaldırılmasının gündemde olmadığını öğretmenlerin de ara tatilde idari izinli sayılacağını açıkladı.Kahramanmaraş depremi sonrası ikinci dönemde okulların açılması ertelenmişti. Depremin etkilediği 10 il de dahil olmak üzere tüm ülkede iki hafta okullar tatil edilmiş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesindeki illerde okulların kademeli olarak açılacağını açıklamıştı. Bakan Özer, son olarak yaptığı açıklamada da, “27 Mart Pazartesi günü afet bölgesindeki dört ilimizde kademeli olarak eğitime başlıyoruz" demişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahmut özer, milli eğitim bakanlığı, milli eğitim bakanlığı (meb), ara tatil