Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Her şey planladığımız gibi oldu
19:42 25.03.2023 (güncellendi: 19:46 25.03.2023)
© AAMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
© AA
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaşmasına ilişkin, "İlk gün toplasaydık 'AK Parti'liler yardım ediyor' diyeceklerdi. Çünkü her tür iftirayı attılar. Her şey planladığımız gibi oldu" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı almasının üzerine partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
İnce, "Yüksek Seçim Kurulu'nda size verilen imzaladığınız bir nüsha, o örneği saklayın. O, Türkiye'nin demokrasi belgesidir" dedi.
Kendisine aday olabilmesi için imza veren seçmenlere teşekkür eden İnce, "İşini gücünü bırakıp hasta yatağından kalkan, tarladaki işini yarım bırakan, 300 kilometre yol giden biliyorum. Yol parası harcayan, koşarak giden, sevinçle seçim kuruluna giden, memleket sevdalısı kardeşlerimi yürekten kutluyorum" diye konuştu.
'İlk gün toplasaydık 'AK Parti'liler yardım ediyor' diyeceklerdi'
Cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzayı isteselerdi ilk gün toplayabileceklerini öne süren İnce, "İlk gün toplasaydık 'AK Parti'liler yardım ediyor' diyeceklerdi. Çünkü her tür iftirayı attılar. Her şey planladığımız gibi oldu. Bir saatlik bir gecikmemiz var. Onda da deprem bölgesindeki hedeflerimizi tutturamadık doğal olarak" dedi.
Bu seçimde Türkiye'de centilmenliğin yok olduğunu gözlemlediğini söyleyen İnce, "2018'de ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıydım. Mitinglerde çıktım, 'Sayın Akşener'e imza verin' dedim, 'Sayın Karamollaoğlu'na imza verin' dedim, 'Sayın Perinçek'e imza verin' dedim. Bekledim aslında. Hiçbirini göremedim. Sadece engelleme gördüm" ifadesini kullandı.
İnce, önceki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisin'de milletvekilliği yapmış 107 ismin kendisine yönelik çağrısına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:
"O arkadaşlarıma şunu söylüyorum; arkadaşlar, CHP'nin tüzüğü antidemokratikleştirilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Partinin basın toplantısı salonundan Türk bayrağı kaldırılırken ne yaptınız? 'Saraya giden CHP'li' yalanını ortaya attıklarında siz ne yaptınız? Seçim gecesi yalanını attıklarında siz ne yaptınız? Atatürk'e CHP içinde hakaret edilirken siz ne yaptınız? Sesinizi çıkardınız mı? Çıkarmadınız mı? Ön seçim kaldırılırken siz ne yaptınız? Partideki bütün bu antidemokratik uygulamalar yaşanırken gıkını bile çıkarmayanlar, koltuk derdine düşenler, bugün bana demokrasiden bahsedemezler. Geçmişteki tavırlarını hatırlatırım onlara. Hiç sesinizi çıkarmadınız. Neredeydiniz siz? Siz benim arkadaşımsınız. Beraber çalıştık. Ben 16 sene milletvekilliği yaptım orada. Atatürk'e hakaret edilirken, Atatürk'e 'Dersim katliamcısı' denilirken biriniz tepki gösterdiniz mi? Hanginiz ne yaptınız? Onun için çok inandırıcı gelmiyorlar bana."
İnce, kendisinin adaylık konusunda diğer siyasi isimlerle görüşmeler yaptığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Benimle bir ilişki kuran olmadı. Görüşme talebi de olmadı. Nokta" dedi.