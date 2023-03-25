https://sputniknews.com.tr/20230325/kilicdaroglu-gaffar-okkanin-mezarini-ziyaret-etti-izin-vermeyecegiz-diye-soz-verdim-1068754150.html

Kılıçdaroğlu, Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti: 'İzin vermeyeceğiz diye söz verdim'

Kılıçdaroğlu, Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti: 'İzin vermeyeceğiz diye söz verdim'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim" ifadelerini kullandı. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

gaffar okkan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

millet ittifakı

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ocak 2001 yılında öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı mezarı başında ziyaret etti.Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221227/gaffar-okkan-suikasti-davasinda-tutuklu-kalmadi-1065075713.html

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kemal kılıçdaroğlu, gaffar okkan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), millet ittifakı