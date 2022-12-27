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https://sputniknews.com.tr/20221227/gaffar-okkan-suikasti-davasinda-tutuklu-kalmadi-1065075713.html
Gaffar Okkan suikastı davasında tutuklu kalmadı
Gaffar Okkan suikastı davasında tutuklu kalmadı
Diyarbakır Emniyet Müdürü görevini sürdürürken katledilen Ali Gaffar Okkan’ın faillerinden Suat Çetin’in ‘yeniden yargılama’ sonucu tahliye edildiği öğrenildi... 27.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-27T00:50+0300
2022-12-27T00:50+0300
türkiye
gaffar okkan
suikast
diyarbakır
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Diyarbakır’da 24 Ocak 2001 tarihinde Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un hayatını kaybettiği suikastın faillerinden Suat Çetin’in de 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden iki ay önce 'yeniden yargılanma' talebi doğrultusunda hakkında infaz durdurma kararı verilerek tahliye edildiği öğrenildi.Sözcü’den Özgür Gebe'nin haberine göre, hakkındaki mahkûmiyet kararı yüksek yargı kararıyla kesinleşen ve hükümlü olarak cezasını çeken sanık Suat Çetin, yargılandığı mahkemeye başvuru yaparak yeniden yargılanma talebinde bulundu.Mahkeme, CMK’ye göre yeni bir delil ortaya çıkmadığı taktirde yeniden yargılama yapmanın mümkün olamayacağına dair yasaya göre kesin hüküm bulunmasına rağmen sanığın talebini kabul etti. Sanığın kapatılan özel yetkili mahkemelerde uzun yargılama ve uzun gözaltı süreleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yerel seçimlere iki ay kala 28 Ocak 2019 günü tahliye edildiği ortaya çıktı.Suat Çetin’in de tahliye edilmesiyle birlikte Ali Gaffar Okkan suikastı faillerinden tutuklunun kalmadığı öğrenildi.
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gaffar okkan, suikast, diyarbakır
gaffar okkan, suikast, diyarbakır

Gaffar Okkan suikastı davasında tutuklu kalmadı

00:50 27.12.2022
© Fotoğraf : TwitterGaffar Okan
Gaffar Okan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Diyarbakır Emniyet Müdürü görevini sürdürürken katledilen Ali Gaffar Okkan’ın faillerinden Suat Çetin’in ‘yeniden yargılama’ sonucu tahliye edildiği öğrenildi. Böylece, cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmadı.
Diyarbakır’da 24 Ocak 2001 tarihinde Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve koruma polisleri Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş’un hayatını kaybettiği suikastın faillerinden Suat Çetin’in de 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerden iki ay önce 'yeniden yargılanma' talebi doğrultusunda hakkında infaz durdurma kararı verilerek tahliye edildiği öğrenildi.
Sözcü’den Özgür Gebe'nin haberine göre, hakkındaki mahkûmiyet kararı yüksek yargı kararıyla kesinleşen ve hükümlü olarak cezasını çeken sanık Suat Çetin, yargılandığı mahkemeye başvuru yaparak yeniden yargılanma talebinde bulundu.
Mahkeme, CMK’ye göre yeni bir delil ortaya çıkmadığı taktirde yeniden yargılama yapmanın mümkün olamayacağına dair yasaya göre kesin hüküm bulunmasına rağmen sanığın talebini kabul etti. Sanığın kapatılan özel yetkili mahkemelerde uzun yargılama ve uzun gözaltı süreleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yerel seçimlere iki ay kala 28 Ocak 2019 günü tahliye edildiği ortaya çıktı.

Suat Çetin’in de tahliye edilmesiyle birlikte Ali Gaffar Okkan suikastı faillerinden tutuklunun kalmadığı öğrenildi.
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