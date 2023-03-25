https://sputniknews.com.tr/20230325/bakan-bilgin-bayram-ikramiyesi-duzenlemesinden-eytliler-dahil-156-milyon-emekli-yararlanacak-1068756476.html

Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak

Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

eyt

vedat bilgin

emeklilik

ikramiye

bayram

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."

https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html

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eyt, vedat bilgin, emeklilik, ikramiye, bayram