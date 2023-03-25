https://sputniknews.com.tr/20230325/bakan-bilgin-bayram-ikramiyesi-duzenlemesinden-eytliler-dahil-156-milyon-emekli-yararlanacak-1068756476.html
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T22:18+0300
2023-03-25T22:18+0300
2023-03-25T22:18+0300
türkiye
eyt
vedat bilgin
emeklilik
ikramiye
bayram
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."
https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html
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eyt, vedat bilgin, emeklilik, ikramiye, bayram
eyt, vedat bilgin, emeklilik, ikramiye, bayram
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."