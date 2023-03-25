Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230325/bakan-bilgin-bayram-ikramiyesi-duzenlemesinden-eytliler-dahil-156-milyon-emekli-yararlanacak-1068756476.html
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak
Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T22:18+0300
2023-03-25T22:18+0300
türkiye
eyt
vedat bilgin
emeklilik
ikramiye
bayram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068756321_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_40d159a9b4d2625f8564426c25bd2d8a.jpg
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."
https://sputniknews.com.tr/20230324/en-dusuk-emekli-maasinin-7-bin-500-liraya-cikarilmasini-da-iceren-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1068709633.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068756321_168:0:1068:675_1920x0_80_0_0_bddf62610ba45a427512723565426b32.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eyt, vedat bilgin, emeklilik, ikramiye, bayram
eyt, vedat bilgin, emeklilik, ikramiye, bayram

Bakan Bilgin: Bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT'liler dahil 15.6 milyon emekli yararlanacak

22:18 25.03.2023
© AAVedat Bilgin
Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.
Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "En düşük emekli maaşına yaptığımız artıştan sonra bayram ikramiyesini de yüzde 82 zamla 2000 TL'ye yükseltiyoruz. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15.6 milyon emeklimiz yararlanacak. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla emeklilerinin yanında."
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
EKONOMİ
AK Partili Elitaş: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak, 7 bin 500 üzerine ek zam yok
Dün, 14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала