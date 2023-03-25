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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230325/bae-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedeler-icin-236-ucak-yardim-malzemesi-gonderdi-1068756959.html
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi
BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla yardım... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T22:30+0300
2023-03-25T22:31+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
suriye
deprem
birleşik arap emirlikleri (bae)
suudi arabistan
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BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak amacıyla başlatılan 'Yiğit Süvari 2' Operasyonu'na ilişkin bilgi paylaşıldı.Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla 7 bin 656 ton yardım malzemesinin ulaştırıldığı aktarıldı.Suudi Arabistan'da depremzedeler için yardım kampanyasıKral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu'nun verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağışlar 131.1 milyon dolara ulaştı.Kampanya için şu ana kadar 3 milyon 190 bin 497 kişi bağışta bulundu.Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230323/bakan-donmez-afetlere-daha-direncli-kentler-olusturacagiz-1068682610.html
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türkiye, suriye, deprem, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan
türkiye, suriye, deprem, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan

BAE, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 236 uçak yardım malzemesi gönderdi

22:30 25.03.2023 (güncellendi: 22:31 25.03.2023)
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla yardım malzemesi gönderildiğini duyurdu.
BAE Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak amacıyla başlatılan 'Yiğit Süvari 2' Operasyonu'na ilişkin bilgi paylaşıldı.
Depremzedelere yönelik yardımların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, bu kapsamda Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 236 uçakla 7 bin 656 ton yardım malzemesinin ulaştırıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan'da depremzedeler için yardım kampanyası

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu'nun verilerine göre, Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan bağışlar 131.1 milyon dolara ulaştı.
Kampanya için şu ana kadar 3 milyon 190 bin 497 kişi bağışta bulundu.
Suudi Arabistan, 14 Mart'ta Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için 16. yardım uçağını gönderdiğini duyurmuştu.
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