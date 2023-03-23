https://sputniknews.com.tr/20230323/bakan-donmez-afetlere-daha-direncli-kentler-olusturacagiz-1068682610.html

Bakan Dönmez: Afetlere daha dirençli kentler oluşturacağız

Bakan Dönmez: Afetlere daha dirençli kentler oluşturacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'da depremlerden sonra yürütülen çalışmalara ilişkin "Altyapı, üstyapı ne gerekiyorsa yapacağız ve afetlere... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T21:30+0300

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fatih dönmez

türkiye

hatay

deprem

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Hatay'da İskenderun Millet Bahçesi'nde düzenlenen Üsküdar Belediyesi Ramazan Sofrası iftar programında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin 85 milyon insanı derinden etkilediğini belirtti.Depremin ardından herkesin tüm imkanlarıyla bölgeye yardım için koştuğunu aktaran Dönmez, "Yardım yapamayan duasını gönderdi, bunların hepsini yaşadık. Sadece ülkemizdeki vatandaşlarımız değil, yurt dışından da birçok ülke aynı hassasiyetle desteğini, yardımını esirgemedi. Devletimiz de ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla AFAD'ıyla, askeriyle, polisiyle, biz de bakanlık olarak madencilerimiz ve diğer ilgili kuruluşlarımızla başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere seferber olduk" diye konuştu.Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sıradan bir afet olmadığına işaret ederek, "Bakanlığımıza bağlı Maden Tetik Arama Kurumu var. Depremleri ve fayları araştıran kurum. Onlar da geldiler araştırdılar. Onları da özellikle dinledim. Böyle bir deprem bu coğrafyada yakın bir tarihte yaşandı mı? Siz biliyor musunuz? Siz gördünüz mü? Dediler ki, 'Bakanım biz yakın bir tarihte böyle bir afeti ne gördük ne duyduk ne yaşadık.' Bir Erzincan ve bir Marmara depremini toplasınız ancak bu kadar olur. 500 kilometrelik bir yer kabuğunda büyük bir kırılma söz konusu oldu. Bıçağı 7 kilometre saplıyorsunuz, ileri geri 500 kilometre kesiyorsunuz. Muazzam bir güç" değerlendirmesinde bulundu.'Altyapı, üstyapı ne gerekiyorsa yapacağız'Dönmez, devletin tüm kurumlarıyla yaraları hızla sarmaya başladığını belirterek, "Şimdi artık eskisinden daha sağlam, daha güzel şehirler, binalar inşa etmeye mecburuz. Biz geçmişte irili ufaklı birçok afet geçirdik. Orada hükümetimiz nasıl kısa süre içerisinde evleri yapıp hak sahiplerine verdiyse kimsenin endişesi olmasın inşallah bu deprem afetiyle birlikte de binaları yapıp hak sahiplerine vereceğiz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda söz verdiğinin altını çizen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

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fatih dönmez, hatay, deprem