https://sputniknews.com.tr/20230325/almanya-30-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1068755925.html

Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adıma verilecek cevabın... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T22:06+0300

2023-03-25T22:06+0300

2023-03-25T22:06+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

diplomat

sınır dışı

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Alman Focus dergisi, “Almanya Dışişleri Bakanı, Berlin’de çalışan 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor” diye yazdı.Güvenlik güçlerinin bilgisine dayandırılan haberde, sınır dışı edilmesi planlanan Rus diplomatların, dokunulmazlıklarından yararlanarak, gelecekte sabotaj ve dezenformasyon operasyonları gerçekleştirmek amacıyla siyaset, iş, bilim ve askeri alanlarda muhbirler arayıp Rusya için çalışmaya ikna etmekle suçlandığı kaydedildi.Rusya: Cevabımız hazırKonuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “(Almanya Dışişleri Bakanı Annalena) Baerbock, casus düşkünlüğü var. Berlin’in bu sağlıksız adımlarına sert cevabımız hazır. Baerbock’un hoşuna gidecek” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/scholz-putin-ile-gorusmeye-devam-edecegim-1068719299.html

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