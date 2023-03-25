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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/almanya-30-rus-diplomati-sinir-disi-edecek-1068755925.html
Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek
Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek
Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adıma verilecek cevabın... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T22:06+0300
2023-03-25T22:06+0300
ukrayna krizi
rusya
almanya
diplomat
sınır dışı
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Alman Focus dergisi, “Almanya Dışişleri Bakanı, Berlin’de çalışan 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor” diye yazdı.Güvenlik güçlerinin bilgisine dayandırılan haberde, sınır dışı edilmesi planlanan Rus diplomatların, dokunulmazlıklarından yararlanarak, gelecekte sabotaj ve dezenformasyon operasyonları gerçekleştirmek amacıyla siyaset, iş, bilim ve askeri alanlarda muhbirler arayıp Rusya için çalışmaya ikna etmekle suçlandığı kaydedildi.Rusya: Cevabımız hazırKonuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “(Almanya Dışişleri Bakanı Annalena) Baerbock, casus düşkünlüğü var. Berlin’in bu sağlıksız adımlarına sert cevabımız hazır. Baerbock’un hoşuna gidecek” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/scholz-putin-ile-gorusmeye-devam-edecegim-1068719299.html
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rusya, almanya, diplomat, sınır dışı
rusya, almanya, diplomat, sınır dışı

Almanya, 30 Rus diplomatı sınır dışı edecek

22:06 25.03.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLRusya ve Almanya bayrakları
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın, 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlandığı açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu adıma verilecek cevabın hazır olduğunu belirtti.
Alman Focus dergisi, “Almanya Dışişleri Bakanı, Berlin’de çalışan 30’dan fazla Rus diplomatı sınır dışı etmeyi planlıyor” diye yazdı.
Güvenlik güçlerinin bilgisine dayandırılan haberde, sınır dışı edilmesi planlanan Rus diplomatların, dokunulmazlıklarından yararlanarak, gelecekte sabotaj ve dezenformasyon operasyonları gerçekleştirmek amacıyla siyaset, iş, bilim ve askeri alanlarda muhbirler arayıp Rusya için çalışmaya ikna etmekle suçlandığı kaydedildi.

Rusya: Cevabımız hazır

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “(Almanya Dışişleri Bakanı Annalena) Baerbock, casus düşkünlüğü var. Berlin’in bu sağlıksız adımlarına sert cevabımız hazır. Baerbock’un hoşuna gidecek” ifadelerini kullandı.
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