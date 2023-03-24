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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/scholz-putin-ile-gorusmeye-devam-edecegim-1068719299.html
Scholz: Putin ile görüşmeye devam edeceğim
Scholz: Putin ile görüşmeye devam edeceğim
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki askeri harekat sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T17:01+0300
2023-03-24T17:01+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
almanya
rusya
vladimir putin
ukrayna
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ihtilafı ve Rusya ile gerilimli ilişkileri değerlendirdi.Scholz, "Rusya Devlet Başkanı ile birçok kez görüştüm ve görüşmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini kaydeden Scholz, Rusya liderinin Batı ile görüşmeler yapmayı hedeflediğine dair tüm haberlerin sahte olduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenberg-bati-ukraynaya-uzun-vadeli-destege-hazirlanmali-1068678039.html
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olaf scholz, almanya, rusya, vladimir putin, ukrayna
olaf scholz, almanya, rusya, vladimir putin, ukrayna

Scholz: Putin ile görüşmeye devam edeceğim

17:01 24.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki askeri harekat sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ihtilafı ve Rusya ile gerilimli ilişkileri değerlendirdi.
Scholz, "Rusya Devlet Başkanı ile birçok kez görüştüm ve görüşmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini kaydeden Scholz, Rusya liderinin Batı ile görüşmeler yapmayı hedeflediğine dair tüm haberlerin sahte olduğunu da sözlerine ekledi.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
Ukrayna krizi
Stoltenberg: Batı, Ukrayna'ya uzun vadeli desteğe hazırlanmalı
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