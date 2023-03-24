https://sputniknews.com.tr/20230324/scholz-putin-ile-gorusmeye-devam-edecegim-1068719299.html

Scholz: Putin ile görüşmeye devam edeceğim

Scholz: Putin ile görüşmeye devam edeceğim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki askeri harekat sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T17:01+0300

2023-03-24T17:01+0300

2023-03-24T17:01+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

almanya

rusya

vladimir putin

ukrayna

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Ukrayna ihtilafı ve Rusya ile gerilimli ilişkileri değerlendirdi.Scholz, "Rusya Devlet Başkanı ile birçok kez görüştüm ve görüşmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Putin ile iletişim kanallarını açık tutmayı hedeflediğini kaydeden Scholz, Rusya liderinin Batı ile görüşmeler yapmayı hedeflediğine dair tüm haberlerin sahte olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230323/stoltenberg-bati-ukraynaya-uzun-vadeli-destege-hazirlanmali-1068678039.html

almanya

rusya

ukrayna

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olaf scholz, almanya, rusya, vladimir putin, ukrayna