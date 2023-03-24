https://sputniknews.com.tr/20230324/yumurtlamaya-giden-baliklar-golete-geri-donemeyerek-oldu-1068697225.html

Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü

Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü

Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

batman

göl

balık

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Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.

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