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https://sputniknews.com.tr/20230324/yumurtlamaya-giden-baliklar-golete-geri-donemeyerek-oldu-1068697225.html
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
batman
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balık
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Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230323/batman-cayi-ve-dicle-nehrine-sizan-ham-petrol-havadan-goruntulendi-1068671594.html
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batman, göl, balık
batman, göl, balık

Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü

10:42 24.03.2023
© İHA / SERHAN ÖNERYumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / SERHAN ÖNER
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Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.
Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.
İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.
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