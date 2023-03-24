https://sputniknews.com.tr/20230324/yumurtlamaya-giden-baliklar-golete-geri-donemeyerek-oldu-1068697225.html
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T10:42+0300
2023-03-24T10:42+0300
2023-03-24T10:42+0300
yaşam
batman
göl
balık
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Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu. İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.
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batman, göl, balık
Yumurtlamaya giden balıklar gölete geri dönemeyerek öldü
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Batman’ın Gercüş ilçesindeki Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.
Alınan bilgilere göre, Gercüş ilçesi Kırkat Göleti'nde binlerce balık, yumurta bırakmak için ayrıldıkları gölete dönemeyince oksijensiz kalıp telef oldu.
İlçe halkı, yetkililerin yaşanan bu soruna acilen bir çözüm bulması gerektiğini, aksi halde gölette balığın kalmayacağını belirtti.