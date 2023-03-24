Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/tbmmnin-20-yillik-berberi-vekil-olmaya-hazirlaniyor-1068699337.html
TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor
TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:12+0300
2023-03-24T11:12+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
tbmm
berber
milletvekili
milletvekili adayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068699151_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_72c40fd71538efba0ade5169a4c300a2.jpg
TBMM’nin baş berberi Mümtaz Arslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Arslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Arslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis’teki görevinden istifa eden Arslan, uzun yıllar görev yaptığı Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu.Demirel, Özal ve Erbakan’ı tıraş ettiMeclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Arslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.'TBMM’ye geldiğim zaman sorunları çözeceğim'Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Arslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.'Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir'1984 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladığını dile getiren Arslan, “Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.'Partimi en iyi şekilde temsil edeceğim'İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Arslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/sattigi-daireler-yikilmayan-ama-oturdugu-ev-yikilan-muteahhit-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068657955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068699151_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_383faf0adc9b096c0eb9201e34120d16.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, tbmm, berber, milletvekili, milletvekili adayı
ak parti, tbmm, berber, milletvekili, milletvekili adayı

TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor

11:12 24.03.2023
© İHA / İHATürkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / İHA
Abone olTelegram
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 20 yıllık berberi Mümtaz Arslan, AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu.
TBMM’nin baş berberi Mümtaz Arslan, meslek hayatına 12 yaşında başladı. 23 yaşında iş yeri sahibi olan Arslan, 2003 yılında Meclis’te berber olarak çalışmaya başladı. İlerleyen dönemlerde baş berber olarak görev yapan Arslan, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve birçok siyasi kişileri tıraş etti. Meclis’teki görevinden istifa eden Arslan, uzun yıllar görev yaptığı Ak Parti’den milletvekili aday adayı oldu.

Demirel, Özal ve Erbakan’ı tıraş etti

Meclis’te çalıştığı sürede tıraş ettiği siyasi kişilerden bahseden Mümtaz Arslan, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi birçok siyasi kişileri tıraş ettiğini belirterek, “Milletvekillerimi çok seviyorum, onlarda beni çok seviyor. Mesleğimi severek yapıyorum” dedi.

'TBMM’ye geldiğim zaman sorunları çözeceğim'

Berber esnafının çok sorunları olduğunu ifade eden Arslan, “Çırakların olsun, kalfaların olsun, iş yeri olan dükkan sahiplerinin gerçekten çok sorunları var. Ben bunların sorunlarının hepsini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldiğim zaman en iyi şekilde çözüp, onlara yardımcı olacağım, en iyi şekilde onları temsil edeceğim” diye konuştu.

'Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir'

1984 yılında Refah Partisi’nde siyasete başladığını dile getiren Arslan, “Mahalle teşkilatlarından başlayarak sokak sokak çalışmalarımız oldu. Erbakan hocam bize ne görev verdiyse en iyi şekilde çalıştım. Milli görüşten yetişerek, siyasetin içinden geldik. Siyasi hayatım devam ediyor, siyaset bitmez. Berber olduğum için siyasetin içindesin demektir. Halkın sorunlarıyla ilgilenmekte güzel bir şey. İnşallah vekil olursam onların sıkıntılarıyla da ilgileneceğim” ifadelerini kullandı.

'Partimi en iyi şekilde temsil edeceğim'

İnsanlara yararlı olmak için, milletvekilli ve partide görev almak istediği belirten Arslan, “Kararımı verdim, büyüklerimizin olurlarını da aldım, halkımızdan istek var. Partimi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde temsil edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben yararlı olacağım” dedi.
Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu
Dün, 11:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала