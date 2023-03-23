Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/sattigi-daireler-yikilmayan-ama-oturdugu-ev-yikilan-muteahhit-milletvekili-aday-adayi-oldu-1068657955.html
Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu
Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu
Hatay’da aldığı lüks daire depremde yıkılan ancak sattığı dairelerin zarar görmeyen müteahhit Nurettin Kayış, ailesiyle birlikte çadırda yaşamını sürdürüyor... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T11:44+0300
2023-03-23T11:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
müteahhit
deprem
hatay
seçim
milletvekili
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068657134_0:43:2300:1337_1920x0_80_0_0_6f19b33afe4e0ab91e07a90e6c73ec1c.jpg
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı hiçbir bina yıkılmayan müteahhit Nurettin Kayış'ın, Antakya ilçesinde lüks bir siteden aldığı daire depremle yerle bir oldu. Sürekli istenen bağış nedeniyle müteahhitliği bırakan Kayış, bugün çadırda yaşarken, doğduğu ve doyduğu kente hizmet için AK Parti'nden milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu yapan Kayış, milletvekili olması halinde maaşının hepsini, sürekli olarak depremzedelere bağışlayacağını söyledi.'İyi diye aldığım bina yıkıldı'Hatay'da deri sektörü üzerine işletmesi bulunan Nurettin Kayış, depreme Antakya’da yakalandığını ve kaldığı binanın yıkıldığını söyledi.3 yıl önce Hatay’dan, 'altın makas' diye bilinen Güçlü Bahçe Sitesi’nden bir daire aldığını hatırlatan Kayış, “Daireyi iyi ve sağlam dediler. Ama binanın yapımında eksiklikler var, perdelerde bağlantı yapılmamış bodruma. Bina otoparka doğru yıkıldı. İnsanlara yardımcı olduk. Eşimiz, dostumuzu, arkadaşlarımızı güvenli yere taşıdık” dedi.'Binalarım yıkılmadı, aldığım daire yıkıldı'İskenderun’da yaptığı binalarda herhangi bir yıkılma veya can kaybının olmadığını dile getiren Kayış, “Ama belediyeler bize cezalar yazdı, sıkıntılar yaşadık. Belediye bana 3 milyona yakın ceza yazdı, bizim üstümüze çok geldi. Bağış konusunda. 2013’den, 2019 yılına kadar inşaat yaptım. Daha sonra tiksindim bıraktım. Binalarım yıkılmadı Allah’a şükür ama Antakya’da aldığım daire yıkıldı. İskenderun’da anemin iki katlı evi var, gündüz orada, akşam bahçedeki çadırda kalıyoruz” diye konuştu.'Aldığım maaşı Hatay’a depremzedelere bağışlayacağım'Milyonluk iş insanıyken tüm birikimlerin 80 saniyede yerle bir olduğunu anlatan Kayış, “Ne yapalım Allah’tan gelene, çadırda da arabada da yatarız. Hatay’ı çok seviyorum, şehrime daha iyi hizmet verebilmek için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldum. Bağış konularına engel olmak istiyorum. İnşaat yaparken, ruhsat alımının direk bakanlığına bağlanmasını sağlamak için çalışacağım. Binaların 4 kat ve bitişin nizam perde duvarlı yapılsın. Binler insan vefat etti, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız. Bu gibi olayların Hatay’da yıkıma neden olmaması için çalışacağız. Milletvekili seçilirsem maaş almayacağım. Benim her şeyim gitti ama paramızı kazanırız. Aldığım maaşı Hatay’a depremzedelere bağışlayacağım. Maaş almayacağım, noterden temlik vereceğim maaş direk depremzedelere yatsın. Bizi Ankara’ya da çağırmayabilirler, burada şehrim için çalışacağım” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sorusturmalari-104-muteahhit-161-yapi-sorumlusu-ve-15-yapi-sahibi-tutuklandi-1068509663.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068657134_0:0:2044:1533_1920x0_80_0_0_99074b6ca324bac2a8a787b147d85db4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müteahhit, deprem, hatay, seçim, milletvekili
müteahhit, deprem, hatay, seçim, milletvekili

Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu

11:44 23.03.2023
© İHASattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu
Sattığı daireler yıkılmayan ama oturduğu ev yıkılan müteahhit, milletvekili aday adayı oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Hatay’da aldığı lüks daire depremde yıkılan ancak sattığı dairelerin zarar görmeyen müteahhit Nurettin Kayış, ailesiyle birlikte çadırda yaşamını sürdürüyor. Milletvekili aday adayı olan Kayış, aldığı maaşı depremzedelere bağışlayacağını söyledi ve "Deprem üzerine bölgede gece gündüz çalışacağım" dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı hiçbir bina yıkılmayan müteahhit Nurettin Kayış'ın, Antakya ilçesinde lüks bir siteden aldığı daire depremle yerle bir oldu. Sürekli istenen bağış nedeniyle müteahhitliği bırakan Kayış, bugün çadırda yaşarken, doğduğu ve doyduğu kente hizmet için AK Parti'nden milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu yapan Kayış, milletvekili olması halinde maaşının hepsini, sürekli olarak depremzedelere bağışlayacağını söyledi.

'İyi diye aldığım bina yıkıldı'

Hatay'da deri sektörü üzerine işletmesi bulunan Nurettin Kayış, depreme Antakya’da yakalandığını ve kaldığı binanın yıkıldığını söyledi.
3 yıl önce Hatay’dan, 'altın makas' diye bilinen Güçlü Bahçe Sitesi’nden bir daire aldığını hatırlatan Kayış, “Daireyi iyi ve sağlam dediler. Ama binanın yapımında eksiklikler var, perdelerde bağlantı yapılmamış bodruma. Bina otoparka doğru yıkıldı. İnsanlara yardımcı olduk. Eşimiz, dostumuzu, arkadaşlarımızı güvenli yere taşıdık” dedi.

'Binalarım yıkılmadı, aldığım daire yıkıldı'

İskenderun’da yaptığı binalarda herhangi bir yıkılma veya can kaybının olmadığını dile getiren Kayış, “Ama belediyeler bize cezalar yazdı, sıkıntılar yaşadık. Belediye bana 3 milyona yakın ceza yazdı, bizim üstümüze çok geldi. Bağış konusunda. 2013’den, 2019 yılına kadar inşaat yaptım. Daha sonra tiksindim bıraktım. Binalarım yıkılmadı Allah’a şükür ama Antakya’da aldığım daire yıkıldı. İskenderun’da anemin iki katlı evi var, gündüz orada, akşam bahçedeki çadırda kalıyoruz” diye konuştu.

'Aldığım maaşı Hatay’a depremzedelere bağışlayacağım'

Milyonluk iş insanıyken tüm birikimlerin 80 saniyede yerle bir olduğunu anlatan Kayış, “Ne yapalım Allah’tan gelene, çadırda da arabada da yatarız. Hatay’ı çok seviyorum, şehrime daha iyi hizmet verebilmek için AK Parti’den milletvekili aday adayı oldum. Bağış konularına engel olmak istiyorum. İnşaat yaparken, ruhsat alımının direk bakanlığına bağlanmasını sağlamak için çalışacağım. Binaların 4 kat ve bitişin nizam perde duvarlı yapılsın. Binler insan vefat etti, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız. Bu gibi olayların Hatay’da yıkıma neden olmaması için çalışacağız. Milletvekili seçilirsem maaş almayacağım. Benim her şeyim gitti ama paramızı kazanırız. Aldığım maaşı Hatay’a depremzedelere bağışlayacağım. Maaş almayacağım, noterden temlik vereceğim maaş direk depremzedelere yatsın. Bizi Ankara’ya da çağırmayabilirler, burada şehrim için çalışacağım” ifadelerine yer verdi.
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
TÜRKİYE
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
20 Mart, 15:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала