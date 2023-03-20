https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sorusturmalari-104-muteahhit-161-yapi-sorumlusu-ve-15-yapi-sahibi-tutuklandi-1068509663.html

Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı

Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı

Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:13+0300

2023-03-20T15:13+0300

2023-03-20T15:16+0300

türkiye

deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html

türkiye

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