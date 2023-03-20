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SON DAKİKA | Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
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https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sorusturmalari-104-muteahhit-161-yapi-sorumlusu-ve-15-yapi-sahibi-tutuklandi-1068509663.html
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html
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deprem

Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı

15:13 20.03.2023 (güncellendi: 15:16 20.03.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.
Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.
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