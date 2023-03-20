https://sputniknews.com.tr/20230320/deprem-sorusturmalari-104-muteahhit-161-yapi-sorumlusu-ve-15-yapi-sahibi-tutuklandi-1068509663.html
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:13+0300
2023-03-20T15:13+0300
2023-03-20T15:16+0300
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deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html
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deprem
Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
15:13 20.03.2023 (güncellendi: 15:16 20.03.2023) Abone ol
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Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.
Deprem soruşturmalarında 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu, 15 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.