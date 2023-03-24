https://sputniknews.com.tr/20230324/suriyedeki-abd-ussunun-cevresine-roketli-saldiri-1068716492.html
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T16:16+0300
2023-03-24T16:16+0300
2023-03-24T16:16+0300
dünya
suriye
abd
saldırı
insansız hava aracı
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Mayadin bölgesinden, öğle saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.Dört roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.Atılan roketlerden biri, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde tuttuğu Ziban köyündeki sivillere ait eve düştü.Roket saldırısında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.Askeri noktalar, insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyorABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 23 Mart'ta insansız hava aracıyla (İHA) Suriye'nin Haseke ilinde IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait tesise düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 6 sözleşmeli personel ile ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.ABD güçleri buna karşılık gece yarısından sonra (TSİ 03.00 ile 04.30 arasında) Deyrizor’da 2, Elmeyadin ve Elbukemal 2 toplam 4 askeri noktaya hava harekatı düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230324/suriyede-abd-ussune-iha-saldirisinda-1-kisi-oldu-pentagon-misilleme-yapildigini-acikladi-1068695187.html
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suriye, abd, saldırı, insansız hava aracı
suriye, abd, saldırı, insansız hava aracı
Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Mayadin bölgesinden, öğle saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.
Dört roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.
Atılan roketlerden biri, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde tuttuğu Ziban köyündeki sivillere ait eve düştü.
Roket saldırısında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
Askeri noktalar, insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 23 Mart'ta insansız hava aracıyla (İHA) Suriye'nin Haseke ilinde IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait tesise düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 6 sözleşmeli personel ile ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.
ABD güçleri buna karşılık gece yarısından sonra (TSİ 03.00 ile 04.30 arasında) Deyrizor’da 2, Elmeyadin ve Elbukemal 2 toplam 4 askeri noktaya hava harekatı düzenlemişti.