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https://sputniknews.com.tr/20230324/suriyede-abd-ussune-iha-saldirisinda-1-kisi-oldu-pentagon-misilleme-yapildigini-acikladi-1068695187.html
Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, Pentagon 'misilleme' yapıldığını açıkladı
Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, Pentagon 'misilleme' yapıldığını açıkladı
Pentagon, İran'a ait bir intihar İHA'sının Suriye'nin Haseke vilayetinde IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini saldırıda 1... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T09:59+0300
2023-03-24T10:03+0300
dünya
suriye
abd
saldırı
insansız hava aracı
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13.30 sıralarında bir intihar insansız hava aracının (İHA) IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi.Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de yerildi. Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.ABD saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret eden Austin, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230316/abd-savunma-bakani-turkiye-ile-iliskimizi-guclendirmek-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1068320421.html
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suriye, abd, saldırı, insansız hava aracı, pentagon
suriye, abd, saldırı, insansız hava aracı, pentagon

Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, Pentagon 'misilleme' yapıldığını açıkladı

09:59 24.03.2023 (güncellendi: 10:03 24.03.2023)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye
ABD, DSG, Kamışlı, Haseke, Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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Pentagon, İran'a ait bir intihar İHA'sının Suriye'nin Haseke vilayetinde IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı. Pentagon, bunun ardından 'İranlı gruplara misilleme saldırıları gerçekleştirdiklerini' kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13.30 sıralarında bir intihar insansız hava aracının (İHA) IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi.
Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.
İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de yerildi. Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.
ABD saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret eden Austin, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu kaydetti.
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