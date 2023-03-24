https://sputniknews.com.tr/20230324/suriyede-abd-ussune-iha-saldirisinda-1-kisi-oldu-pentagon-misilleme-yapildigini-acikladi-1068695187.html

Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, Pentagon 'misilleme' yapıldığını açıkladı

Suriye'de ABD üssüne İHA saldırısında 1 kişi öldü, Pentagon 'misilleme' yapıldığını açıkladı

Pentagon, İran'a ait bir intihar İHA'sının Suriye'nin Haseke vilayetinde IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini saldırıda 1... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T09:59+0300

2023-03-24T09:59+0300

2023-03-24T10:03+0300

dünya

suriye

abd

saldırı

insansız hava aracı

pentagon

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ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13.30 sıralarında bir intihar insansız hava aracının (İHA) IŞİD'le mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi.Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de yerildi. Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.ABD saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret eden Austin, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230316/abd-savunma-bakani-turkiye-ile-iliskimizi-guclendirmek-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1068320421.html

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suriye, abd, saldırı, insansız hava aracı, pentagon