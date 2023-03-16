https://sputniknews.com.tr/20230316/abd-savunma-bakani-turkiye-ile-iliskimizi-guclendirmek-icin-elimizden-geleni-yapacagiz-1068320421.html

ABD Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız

ABD Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, AA muhabirinin Türkiye’nin F-16 alım talebine ilişkin sorusu üzerine “Türkiye çok değerli bir ortak. İlişkimizi güçlendirmek... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T00:56+0300

2023-03-16T00:56+0300

2023-03-16T01:07+0300

dünya

lloyd austin

lloyd austin

mark milley

mark a. milley

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.AA muhabirinin, "Türkiye yeni F-16 ve mevcut F-16’ları için modernizasyon kitleri satın almayı talep ediyor. Ankara, en kısa sürede onay çıkmamasının sadece Türkiye’nin değil NATO’nun da güvenliğinin altını oyacağını söylüyor. Sizin bu değerlendirme konusunda görüşünüz nedir? Türkiye’ye F-16 Blok 70 uçaklarının verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Austin şöyle yanıt verdi:Kongreye tebliğ edilmeden bekleyen silah ve ekipman satış talepleri üzerine yorum yapmayacağını belirten Austin, "Ancak yine de vurgulamam gerekir ki Türkiye çok değerli bir ortak. İlişkimizi güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.Milley’e Suriye sorusuOrgeneral Mark Milley ise AA muhabirinin "Suriye ziyaretiniz Türkiye’de manşetlere taşındı. Nihayetinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Flake’i izahat vermek üzere Bakanlığa çağırdı. Ziyaretinizin arkasındaki mesaj neydi?" sorusuna şu karşılığı verdi:Milley, ayrıca Türkiye ve ABD’nin, IŞİD'in yenilmesi konusunda ortak menfaatlere sahip olduğunu ifade ederek "IŞİD'in hilafeti yıkıldı ancak örgütün halen orada kalıntıları var. Orada halen mülteci kampları ve hapishaneler var. Bunu yapmam gerekiyordu. Bir genelkurmay başkanı için özellikle de tehlike altında olan kuvvetleri ziyaret etmesi son derece uygundur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230316/bati-basini-abdli-senatorler-pentagondan-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermesini-istedi-1068320312.html

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lloyd austin, lloyd austin, mark milley, mark a. milley