https://sputniknews.com.tr/20230324/soygu-kirimda-iha-saldirisini-onleyen-askerlere-cesaret-nisani-verdi-1068714307.html

Şoygu, Kırım'da İHA saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi

Şoygu, Kırım'da İHA saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T15:28+0300

2023-03-24T15:28+0300

2023-03-24T15:28+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey şoygu

insansız hava aracı

kırım

saldırı

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Donanması gemilerine yönelik saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi.Şoygu, ödül törenindeki konuşmasında “Sizi bu ödüllerden dolayı yürekten kutluyor, hizmetiniz için teşekkür ediyorum. Yapmanız gerekeni, hizmetin size verdiği görevi yerine getirdiniz. Kontrolü kaybetmediniz, beceriklilik, kendine güven ve özveri gösterdiniz. Düşmana karşı herkes bu şekilde direnemez” dedi.Şoygu ayrıca, ödüllendirilen askerlerin ‘ülkeye, davaya ve donanmaya sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini umduğunu’ ifade etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Mart sabah erken saatlerde Ukrayna ordusunun Karadeniz Donanması gemilerine ve Sivastopol'daki sivil gemilere yönelik deniz ve havadan İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemi mürettebatının su yüzeyindeki hedefleri hafif silahlarla, hava saldırılarını ise savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230317/kirimda-bir-iha-vuruldu-1068370723.html

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rusya, sergey şoygu, insansız hava aracı, kırım, saldırı