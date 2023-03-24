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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230324/soygu-kirimda-iha-saldirisini-onleyen-askerlere-cesaret-nisani-verdi-1068714307.html
Şoygu, Kırım'da İHA saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi
Şoygu, Kırım'da İHA saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:28+0300
2023-03-24T15:28+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey şoygu
insansız hava aracı
kırım
saldırı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Donanması gemilerine yönelik saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi.Şoygu, ödül törenindeki konuşmasında “Sizi bu ödüllerden dolayı yürekten kutluyor, hizmetiniz için teşekkür ediyorum. Yapmanız gerekeni, hizmetin size verdiği görevi yerine getirdiniz. Kontrolü kaybetmediniz, beceriklilik, kendine güven ve özveri gösterdiniz. Düşmana karşı herkes bu şekilde direnemez” dedi.Şoygu ayrıca, ödüllendirilen askerlerin ‘ülkeye, davaya ve donanmaya sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini umduğunu’ ifade etti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Mart sabah erken saatlerde Ukrayna ordusunun Karadeniz Donanması gemilerine ve Sivastopol'daki sivil gemilere yönelik deniz ve havadan İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemi mürettebatının su yüzeyindeki hedefleri hafif silahlarla, hava saldırılarını ise savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230317/kirimda-bir-iha-vuruldu-1068370723.html
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rusya, sergey şoygu, insansız hava aracı, kırım, saldırı
rusya, sergey şoygu, insansız hava aracı, kırım, saldırı

Şoygu, Kırım'da İHA saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi

15:28 24.03.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Donanması gemilerine yönelik saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Donanması gemilerine yönelik saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Karadeniz Donanması gemilerine yönelik saldırısını önleyen askerlere Cesaret Nişanı verdi.
Şoygu, ödül törenindeki konuşmasında “Sizi bu ödüllerden dolayı yürekten kutluyor, hizmetiniz için teşekkür ediyorum. Yapmanız gerekeni, hizmetin size verdiği görevi yerine getirdiniz. Kontrolü kaybetmediniz, beceriklilik, kendine güven ve özveri gösterdiniz. Düşmana karşı herkes bu şekilde direnemez” dedi.
Şoygu ayrıca, ödüllendirilen askerlerin ‘ülkeye, davaya ve donanmaya sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini umduğunu’ ifade etti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Mart sabah erken saatlerde Ukrayna ordusunun Karadeniz Donanması gemilerine ve Sivastopol'daki sivil gemilere yönelik deniz ve havadan İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu, gemi mürettebatının su yüzeyindeki hedefleri hafif silahlarla, hava saldırılarını ise savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.
Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
DÜNYA
Kırım’da bir İHA vuruldu
17 Mart, 00:50
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