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https://sputniknews.com.tr/20230317/kirimda-bir-iha-vuruldu-1068370723.html
Kırım’da bir İHA vuruldu
Kırım’da bir İHA vuruldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma kuvvetlerinin Kırım’ın batısındaki Saksk ilçesinde bir insansız hava... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T00:50+0300
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dünya
kırım
rusya
sergey aksenov
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Sergey Aksenov, Rus medyasına açıklamasında, “Birkaç saat önce Saksk ilçesinde bir İHA vuruldu” diye konuştu.Kırım lideri, hava savunma kuvvetlerinin, dönem dönem Kırım’ın hava sahasına giren İHA’ları vurduğunu söyledi.Aksenov, daha sonra Telegram’dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek yarımadanın Rus ordusunun güvenli koruması altında olduğunu vurguladı.
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kırım, rusya, sergey aksenov
kırım, rusya, sergey aksenov

Kırım’da bir İHA vuruldu

00:50 17.03.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinUkrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı
Ukrayna'nın Herson Bölgesi'nde bulunan ve Rusya'ya bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan Kuzey Kırım Kanalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma kuvvetlerinin Kırım’ın batısındaki Saksk ilçesinde bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.
Sergey Aksenov, Rus medyasına açıklamasında, “Birkaç saat önce Saksk ilçesinde bir İHA vuruldu” diye konuştu.
Kırım lideri, hava savunma kuvvetlerinin, dönem dönem Kırım’ın hava sahasına giren İHA’ları vurduğunu söyledi.
Aksenov, daha sonra Telegram’dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek yarımadanın Rus ordusunun güvenli koruması altında olduğunu vurguladı.
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