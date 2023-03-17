https://sputniknews.com.tr/20230317/kirimda-bir-iha-vuruldu-1068370723.html
Kırım’da bir İHA vuruldu
Kırım’da bir İHA vuruldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma kuvvetlerinin Kırım’ın batısındaki Saksk ilçesinde bir insansız hava... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T00:50+0300
2023-03-17T00:50+0300
2023-03-17T00:50+0300
dünya
kırım
rusya
sergey aksenov
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Sergey Aksenov, Rus medyasına açıklamasında, “Birkaç saat önce Saksk ilçesinde bir İHA vuruldu” diye konuştu.Kırım lideri, hava savunma kuvvetlerinin, dönem dönem Kırım’ın hava sahasına giren İHA’ları vurduğunu söyledi.Aksenov, daha sonra Telegram’dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek yarımadanın Rus ordusunun güvenli koruması altında olduğunu vurguladı.
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kırım, rusya, sergey aksenov
kırım, rusya, sergey aksenov
Kırım’da bir İHA vuruldu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Rus hava savunma kuvvetlerinin Kırım’ın batısındaki Saksk ilçesinde bir insansız hava aracını (İHA) vurduğunu belirtti.
Sergey Aksenov, Rus medyasına açıklamasında, “Birkaç saat önce Saksk ilçesinde bir İHA vuruldu” diye konuştu.
Kırım lideri, hava savunma kuvvetlerinin, dönem dönem Kırım’ın hava sahasına giren İHA’ları vurduğunu söyledi.
Aksenov, daha sonra Telegram’dan yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun kontrol altında olduğunu belirterek yarımadanın Rus ordusunun güvenli koruması altında olduğunu vurguladı.