https://sputniknews.com.tr/20230324/sehir-katili-asteroit-dunya-ile-ay-arasindan-gececek-1068704317.html
'Şehir katili', Dünya ile Ay arasından geçecek
'Şehir katili', Dünya ile Ay arasından geçecek
Bir kenti yok edebilecek ölçüde büyük olduğu belirtilen asteroidin Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasında sorunsuz bir şekilde geçeceği ve bu sayede bilim... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T12:41+0300
2023-03-24T12:41+0300
2023-03-24T12:49+0300
yaşam
asteroit
ay
dünya
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101758/36/1017583676_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_948913c16c0b6a1b71c8ad0da8dd9d28.jpg
Bir kenti yok edebilecek kadar büyük bir asteroit bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından zararsız bir şekilde geçecek.Asteroit geçişleri yaygın olsa da NASA, bu ölçüde büyük bir gök cisminin bu kadar Dünya'ya yaklaşmasının nadir görüldüğünü ve bu tür olayların sadece on yılda bir meydana geldiğini duyurdu.Bilim insanları göktaşının çapının 40 ila 90 metre arasında olduğunu tahmin ediyor.Bir ay önce keşfedilen ve '2023 DZ2' olarak adlandırılan asteroid, cumartesi günü ABD saatiyle Ay'ın 515 bin kilometre yakınından ve birkaç saat sonra Dünya'nın yanından saatte yaklaşık 28 bin hızla geçecek.Dünya'ya Ay'a olan uzaklığının yarısından daha az bir mesafede bulunan asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.'Dünya'ya çarpma ihtimali yok'Avrupa Uzay Ajansı'nın gezegen savunma şefi Richard Moissl, yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma ihtimali yok, ancak kısa mesafede yaklaşması gözlemler için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.NASA'ya göre Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı'ndaki gökbilimciler, Dünya'ya çarpabilecek tehlikeli asteroitler keşfedilmesini gezegen savunması için iyi bir uygulama olarak görüyorlar.Sanal Teleskop Projesi, yakınlaşmanın görüntülerini internet üzerinden canlı yayınlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avrupa-uzay-kurumu-endiseye-mahal-yok-2046-yilinin-sevgililer-gunu-icin-plan-yapabilirsiniz-1068248353.html
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101758/36/1017583676_151:0:986:626_1920x0_80_0_0_e55484753adfa24b8a055fdabce6970c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asteroit, ay, dünya, nasa
asteroit, ay, dünya, nasa
'Şehir katili', Dünya ile Ay arasından geçecek
12:41 24.03.2023 (güncellendi: 12:49 24.03.2023) Abone ol
Bir kenti yok edebilecek ölçüde büyük olduğu belirtilen asteroidin Dünya ile Ay'ın yörüngeleri arasında sorunsuz bir şekilde geçeceği ve bu sayede bilim insanlarının gök cismini inceleme şansına sahip olacağı açıklandı.
Bir kenti yok edebilecek kadar büyük bir asteroit bu hafta sonu Dünya ile Ay'ın yörüngesi arasından zararsız bir şekilde geçecek.
Asteroit geçişleri yaygın olsa da NASA, bu ölçüde büyük bir gök cisminin bu kadar Dünya'ya yaklaşmasının nadir görüldüğünü ve bu tür olayların sadece on yılda bir meydana geldiğini duyurdu.
Bilim insanları göktaşının çapının 40 ila 90 metre arasında olduğunu tahmin ediyor.
Bir ay önce keşfedilen ve '2023 DZ2' olarak adlandırılan asteroid, cumartesi günü ABD saatiyle Ay'ın 515 bin kilometre yakınından ve birkaç saat sonra Dünya'nın yanından saatte yaklaşık 28 bin hızla geçecek.
Dünya'ya Ay'a olan uzaklığının yarısından daha az bir mesafede bulunan asteroit, dürbün ve küçük teleskoplarla görülebilecek.
'Dünya'ya çarpma ihtimali yok'
Avrupa Uzay Ajansı'nın gezegen savunma şefi Richard Moissl, yaptığı açıklamada, "Bu 'şehir katilinin' Dünya'ya çarpma ihtimali yok, ancak kısa mesafede yaklaşması gözlemler için büyük bir fırsat sunuyor" dedi.
NASA'ya göre Uluslararası Asteroit Uyarı Ağı'ndaki gökbilimciler, Dünya'ya çarpabilecek tehlikeli asteroitler keşfedilmesini gezegen savunması için iyi bir uygulama olarak görüyorlar.
Sanal Teleskop Projesi, yakınlaşmanın görüntülerini internet üzerinden canlı yayınlayacak.