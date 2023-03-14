https://sputniknews.com.tr/20230314/avrupa-uzay-kurumu-endiseye-mahal-yok-2046-yilinin-sevgililer-gunu-icin-plan-yapabilirsiniz-1068248353.html

Avrupa Uzay Kurumu: Endişeye mahal yok, 2046 yılının Sevgililer Günü için plan yapabilirsiniz

Avrupa Uzay Kurumu: Endişeye mahal yok, 2046 yılının Sevgililer Günü için plan yapabilirsiniz

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu'nun (NASA) '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat 2046'da Dünya'ya çarpmasının kuvvetle muhtemel olduğuna dair çaldırdığı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:14+0300

2023-03-14T19:14+0300

2023-03-14T19:37+0300

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ESA açıklamasında, bir şehri yok etme potansiyeline sahip olduğu belirtilen 2023 DW isimli asteroitin 2046 yılının Sevgililer Günü'nde Dünya'ya çarpma ihtimalinin düştüğü duyuruldu. Yaklaşık 50 metrelik bir Olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde olduğu tahmin edilen asteroit, ilk olarak 26 Şubat'ta Şili'deki küçük bir gözlemevi tarafından tespit edildi.Hızla NASA ve ESA'nın Dünya için tehlike oluşturan asteroitler listelerinin tepesine yerleşen 2023 DW, aşıkları 14 Şubat 2046'da Sevgililer Günü planlarını iptal etmeleri için uyaran haber manşetlerine çıktı.Geçen ayın sonlarında asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali 847'de bir verildi. Geçen hafta bu oranı NASA 560'ta bire, haftasonunda ESA 432'de bire çıkardı. Ancak bugün Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren ESA'nın Gezegensel Savunma Ofisi Başkanı Richard Moissl, bu olasılığın bir gecede 1584'te bire düştüğünü söyledi.Moissl, şöyle devam etti:Ofis yetkilisi Lindley Johnson da 'bu noktada kimsenin endişelenmemesi gerektiğini' söyledi. Johnson, asteroitin Dünya'ya en yakın noktada seyahat edeceği belirsizlik bölgesinin her yeni gözlemde küçülmesiyle çarpma ihtimalinin giderek azaldığını ve yakında ortadan kalkacağını belirtti.Ama olur da bir gün bir asteroit Dünya'ya çarparsa ne olur? NASA'nın Yakın Dünya Cisimleri Araştırmaları Merkezi'nden Davide Farnocchia, Tunguska olayının iyi bir karşılaştırma sunduğunu söyledi. Tunguska olayında 1908'de Sibirya'da seyrek nüfuslu bir bölgenin üzerindeki atmosferde benzer büyüklükte bir asteroit patlamıştı. Farnocchia, "Ortaya çıkan patlama, yaklaşık 2 bin kilometrekarelik bir alandaki ağaçları yerle yeksan etti" dedi. Bu, yaklaşık 1600 kilometrekare kaplayan Londra'dan daha büyük bir alana tekabül ediyor. Moissl, 2023 DW boyutunda bir asteroitin 'bölgesel yıkım' yaratacağını, ama dünyanın geri kalanı üzerinde büyük bir etkisi olmayacağını öngördü.Uzmanlar, asteroit bize doğru geliyor olsa bile dünyanın artık böyle bir tehdide karşı savunmasız olmadığını belirtti.Geçen yıl gezegen savunmasının bu türden ilk denemesini gerçekleştiren NASA'nın DART uzay aracı, piramit büyüklüğündeki Dimorphos asteroitiyle kasten çarpıştırıldı. Deneme, Dimorphos'un rotasından önemli ölçüde saptırılmasıyla sonuçlandı. Farnocchia, "DART misyonu, gerekirse 2023 DW'ye karşı böyle bir görevin başarılı olacağına dair bize güven veriyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230310/nasa-2046-sevgililer-gunu-icin-plan-yapmayin-1068066911.html

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esa, avrupa uzay ajansı (esa), nasa, asteroit, 14 şubat sevgililer günü, sevgililer günü, çarpışma, çarpma