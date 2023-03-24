https://sputniknews.com.tr/20230324/rihannaya-evlenme-teklif-etmek-icin-evine-giren-bir-kisi-tutuklandi-1068714420.html
Rihanna'ya evlenme teklif etmek için evine girmeye çalışan hayranı tutuklandı
Rihanna'ya evlenme teklif etmek için evine girmeye çalışan hayranı tutuklandı
Rihanna'ya evlenme teklifi etmek için gizlice evine giren bir kişi tutuklandı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T15:50+0300
2023-03-24T15:50+0300
2023-03-24T15:54+0300
rihanna
yaşam
evlilik teklifi
gizli
polis
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Rihanna'ya evlenme teklifi etme gerekçesiyle Rihanna'nın Los Angeles Beverly Hills’teki evine giren kimliği belirsiz bir kişi tutuklandı.Adı açıklanmayan bir adam, ünlü şarkıcının evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı. Habertürk’ün aktardığına göre Rihanna'nın evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşturan polis memurlarıyla doldu.Rihanna'nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.Evlenme teklifi etmek için geldiPolis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.Daha önce de yaşandıÖte yandan, bu Rihanna'nın başına gelen ikinci benzer durum. 2018’de de adı Eduardo Leon olarak açıklanan bir hayranı aynı şekilde şarkıcının evine girmeye çalışmış, yine evdeki yardımcıların hızlı davranarak polisi araması üzerine tutuklanmıştı. Evin dışında 12 saat beklediğini ve Rihanna ile cinsel birliktelik yaşamak için oraya gittiği açıklayan takıntılı hayranı şarkıcıya büyük korku yaşatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230213/super-bowlda-sahneye-cikan-rihanna-ikinci-cocugunu-bekliyor-1066966050.html
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rihanna, evlilik teklifi, gizli, polis
rihanna, evlilik teklifi, gizli, polis
Rihanna'ya evlenme teklif etmek için evine girmeye çalışan hayranı tutuklandı
15:50 24.03.2023 (güncellendi: 15:54 24.03.2023) Abone ol
Rihanna'ya evlenme teklifi etmek için gizlice evine giren bir kişi tutuklandı.
Rihanna'ya evlenme teklifi etme gerekçesiyle Rihanna'nın Los Angeles Beverly Hills’teki evine giren kimliği belirsiz bir kişi tutuklandı.
Adı açıklanmayan bir adam, ünlü şarkıcının evine gelip içeri girmek için hareketlenince evdeki personel hemen yardım çağırdı. Habertürk’ün aktardığına göre Rihanna'nın evinin çevresi bir anda sayısız polis arabası ve etrafta koşturan polis memurlarıyla doldu.
Rihanna'nın basın sözcüleri şarkıcının bu panik anlarında evde olup olmadığıyla ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. Ancak aynı gün, gündüz saatlerinde alışverişte görüntülenen Rihanna’nın büyük ihtimalle evde olmadığı düşünülüyor.
Polisler tarafından sorgulanan adamın üzerinde silah taşımadığı ve eve fiili olarak girip bir suç işlemediği için daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
Evlenme teklifi etmek için geldi
Polis yetkilileri kırmızı bir sweatshirt ve siyah eşofman giyen 20’li yaşlardaki adamın eve Rihanna’ya evlenme teklifi etmek için geldiğini, mülke izinsiz şekilde girmeye çalıştığı için olay yerine polis çağırıldığını açıkladı. Yetkililer eve acil şekilde yetişince adamın Rihanna’nın evinin sadece garaj girişine kadar ilerleyebildiğini söyledi.
Daha önce de yaşandı
Öte yandan, bu Rihanna'nın başına gelen ikinci benzer durum. 2018’de de adı Eduardo Leon olarak açıklanan bir hayranı aynı şekilde şarkıcının evine girmeye çalışmış, yine evdeki yardımcıların hızlı davranarak polisi araması üzerine tutuklanmıştı. Evin dışında 12 saat beklediğini ve Rihanna ile cinsel birliktelik yaşamak için oraya gittiği açıklayan takıntılı hayranı şarkıcıya büyük korku yaşatmıştı.