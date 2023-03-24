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Resmi Gazete'de yayımlandı: MSB ve TSK'ya 105 uzman yardımcısı alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: MSB ve TSK'ya 105 uzman yardımcısı alınacak
Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına 105 personel alımı yapılacak. Alımlar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T08:10+0300
2023-03-24T08:10+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
personel
askeri personel
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 80, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.Başvurular 24 Mart - 24 Nisan'da "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara'daki merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında görev yapacak.Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere MSB'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230310/depremden-etkilenen-10-il-icin-12-bin-700-saglik-personeli-atamasi-yapilacak-1068100568.html
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milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), personel, askeri personel
milli savunma bakanlığı (msb), tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), personel, askeri personel

Resmi Gazete'de yayımlandı: MSB ve TSK'ya 105 uzman yardımcısı alınacak

08:10 24.03.2023
© DHATürk askeri, TSK, Türk ordusu
Türk askeri, TSK, Türk ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına 105 personel alımı yapılacak. Alımlar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 80, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.
Başvurular 24 Mart - 24 Nisan'da "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.
Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara'daki merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında görev yapacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere MSB'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
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