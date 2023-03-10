https://sputniknews.com.tr/20230310/depremden-etkilenen-10-il-icin-12-bin-700-saglik-personeli-atamasi-yapilacak-1068100568.html

Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak

Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama... 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T19:20+0300

2023-03-10T19:20+0300

2023-03-10T19:20+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası"na yönelik açıklamada bulundu.Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek" ifadesini kullandı.Bakan Koca, detaylı bilgiye "http://pbs.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

kahramanmaraş

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