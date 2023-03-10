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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/depremden-etkilenen-10-il-icin-12-bin-700-saglik-personeli-atamasi-yapilacak-1068100568.html
Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak
Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T19:20+0300
2023-03-10T19:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası"na yönelik açıklamada bulundu.Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek" ifadesini kullandı.Bakan Koca, detaylı bilgiye "http://pbs.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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kahramanmaraş, deprem
kahramanmaraş, deprem

Depremden etkilenen 10 il için 12 bin 700 sağlık personeli ataması yapılacak

19:20 10.03.2023
© AADoktor - Hekim
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 il için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ile isteğe bağlı yer değişikliğiyle 12 bin 700 sağlık personeli atanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için isteğe bağlı yer değişikliği kurası"na yönelik açıklamada bulundu.
Depremlerin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12 bin 700 atama yapılacağını belirten Bakan Koca, şu bilgileri paylaştı:
"İsteğe bağlı atamalardan 1881'i uzman hekim, 249'u hekim, 146'sı uzman diş hekimi, 232'si diş hekimi, 81'i eczacı, 4 bin 255'i hemşire, 1302'si ebe, 4 bin 24'ü sağlık memuru ve teknikeri, 530'u diğer gruplardaki sağlık personeli atamasıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılıyor, son gün 15 Mart."
Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını kaydeden Fahrettin Koca, "Yerleştirmede öncelik, sırasıyla hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacak. Hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirlenecek" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, detaylı bilgiye "http://pbs.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
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