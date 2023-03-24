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Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi: 'Tamamen yanlış anlaşılma'
Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi: 'Tamamen yanlış anlaşılma'
İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ı evinde başka bir kadınla bastığını iddia ederek ülke kamuoyunda geniş yer bulan Pınar Aran Alak, yeni bir... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarsmıştı. Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etmişti. Pınar Aran Alak, olayın üstünden sekiz gün geçtikten sonra bu sefer, sosyal medya paylaşımında olayı yanlış anladığını söyledi.'Fevri çıkış yapıp eşimi suçladım'Yaşanan olayların ardından Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak 15 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Alak ve tüm sevdiklerinden özür diledi. Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
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türkiye, aldatma, aydın, iyi parti, sosyal medya

Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi: 'Tamamen yanlış anlaşılma'

12:02 24.03.2023 (güncellendi: 12:04 24.03.2023)
© İHA / MURAT UÇKAÇÖnce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi
Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA / MURAT UÇKAÇ
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İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ı evinde başka bir kadınla bastığını iddia ederek ülke kamuoyunda geniş yer bulan Pınar Aran Alak, yeni bir açıklama yaparak olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğunu ifade ederek eşinden özür diledi.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarsmıştı. Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etmişti. Pınar Aran Alak, olayın üstünden sekiz gün geçtikten sonra bu sefer, sosyal medya paylaşımında olayı yanlış anladığını söyledi.

'Fevri çıkış yapıp eşimi suçladım'

Yaşanan olayların ardından Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak 15 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Alak ve tüm sevdiklerinden özür diledi. Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
“Kamuoyuna duyurulur. 15/03/2023 tarihinde sosyal medya hesabımdan paylaşarak duyurduğum tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklı talihsiz olay nedeniyle, rehavetine kapılıp manipüle edildiğim ve 15 yıllık evlilik hayatımda hiç karşılaşmadığım bu olayı farklı algılayıp üzüntümden dolayı fevri çıkış yapıp asılsız eşimi suçladım. Öncelikle bu yaşanan asılsız olaydan sonra 15 yıllık hayat arkadaşım Ahmet Alak'tan ve tüm sevdiklerimizden özür dilerim. Tamamen yanlış anlaşılma üzerine gelişen bu üzücü durumlardan dolayı kamuoyunu gereksiz meşgul edip, zaman kaybına sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm."
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