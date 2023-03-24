https://sputniknews.com.tr/20230324/once-aldatti-dedi-sonra-ozur-diledi-1068702371.html

Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi: 'Tamamen yanlış anlaşılma'

Önce 'aldattı' dedi, sonra 'özür' diledi: 'Tamamen yanlış anlaşılma'

İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak’ı evinde başka bir kadınla bastığını iddia ederek ülke kamuoyunda geniş yer bulan Pınar Aran Alak, yeni bir... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T12:02+0300

2023-03-24T12:02+0300

2023-03-24T12:04+0300

yaşam

türkiye

aldatma

aydın

iyi parti

sosyal medya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068702224_0:260:720:665_1920x0_80_0_0_baea37a554320b848e44fd9f552d5a5f.jpg

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Alak'ın eşi Pınar Aran Alak sosyal medya paylaşımı ile partiyi sarsmıştı. Eşinin kendisini partili bir kadınla aldattığını ileri süren Pınar Aran Alak'ın sosyal medya paylaşımı üzerine Başkan Alak, İYİ Parti İncirliova ilçe başkanlığı görevinden, aldatıldığını ileri süren eşi Pınar Aran Alak ise parti üyeliğinden istifa etmişti. Pınar Aran Alak, olayın üstünden sekiz gün geçtikten sonra bu sefer, sosyal medya paylaşımında olayı yanlış anladığını söyledi.'Fevri çıkış yapıp eşimi suçladım'Yaşanan olayların ardından Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak 15 yıllık hayat arkadaşı Ahmet Alak ve tüm sevdiklerinden özür diledi. Pınar Aran Alak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

https://sputniknews.com.tr/20230321/sahte-doktor-ayse-ozkiraz-dersimi-aldim-tahliyemi-talep-ediyorum-1068581765.html

aydın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, aldatma, aydın, iyi parti, sosyal medya