'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz: Dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum
20:03 21.03.2023 (güncellendi: 20:11 21.03.2023)
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ - ŞABAN KARDEŞ-Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz
© İHA / HÜSEYİN GÖKÇELİ - ŞABAN KARDEŞ-
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde aylarca doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Özkiraz, savunmasında, “Dersimi aldım, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın, hakkında açılan dava kapsamında yargılanmasına devam edildi.
Ayşe Özkiraz, Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)yöntemiyle katıldı.
Özkiraz, savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.
Daha sonra mahkemede okunan uzman raporunda, Ayşe Özkiraz'a ait incelenen kimlik kartlarının üzerinde sahteciliğin kolayca fark edilemeyeceği, aldatma kabiliyetinde olduğu, dakstil ile kart üzerinde kapamalar yapıldığı, ancak incelemeler sonucunda kartların aldatmaya haiz ve külliyen sahte olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Sanık avukatı Kemal Uçar ise raporun Yargıtay kriterlerini taşımadığını öne sürdü. Raporun kendilerine tebliğ edilmesini isteyen Uçar, müvekkilinin tahliyesi talebinde bulundu.
Mahkeme başkanının "Kan grubu kartını sen mi doldurdun?" sorusuna Özkiraz, "Kan grubu kartını staj eğitimi sırasında laboratuvardaki görevli doldurmuştu. 'M' harfini ise ben ekledim. Dersimi aldım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum "diye cevap verdi.
Sanık Özkiraz’ın avukatı ise, “Bu evraklar sahteliği kolayca anlaşabilen kartlardır. Basit bir teyit işlemi ile yapılabileceği için bu durum, sahtecilik sayılmaz. Resmî belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için bu evrakı kullandıktan sonra da devam etmiş olması gerekebilir. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde herkes tarafından bilinirken, bu kartı ibraz etmesi de beklenemez” dedi.
'Doktorun da tutuklanması gerekiyor'
“Mahkemeye inancımı yitirdim” Özkiraz’ın avukatı şöyle devam etti:
“Beyanlara katılmıyoruz. Sanığımızın tutukluluğunun devamı için delillerin karartıldığı gösteriliyor. Fakat gördüğünüz gibi her şey ortada, delilleri karartma gibi bir durum yok. Kamu sağlığını biz de düşünüyoruz. Eğer müvekkilime ceza verecekseniz, doktorun da tutuklanması gerekiyor. Hep mağduru içeri atıyorlar. Ben mahkemeye inancımı yitirdim. Doktor bey mahkeme huzuruna gelip vermiş olduğu ifadesinde Ayşe’nin hastalara müdahale etmediğini belirtmiştir. Eğer doktorun bu beyanı kabul ediliyorsa, Ayşe’nin de serbest bırakılması gerekmektedir. Acaba mahkemenin gücü garibana mı yetiyor diye düşünmemize sebep oluyor. Sorumlu olan doktor serbest, gariban bir şoförün kızı tutuklu. Müvekkilimin artık tutuklu kalmasına sebep olmadığını düşünüyorum. Buna göre karar verilmesine istiyorum. Kanunlara göre karar verilmesini talep ediyorum.”
Savcı mütalaasında sanığın, hastanede görev yapan doktorun yanına gidip muayene ve dikiş yaptığının, farklı branşlarda ameliyatlara katıldığının tespit edildiğini belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi.
Mahkeme, Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Mart'a erteledi.
Ne olmuştu?
Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 ay gözlemci asistan olarak bulunan Ayşe Özkiraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Özkiraz, çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.
Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve müfettiş atamıştı.
Özkiraz hakkında hazırlanan iddianamede, "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.