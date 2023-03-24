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https://sputniknews.com.tr/20230324/kuzey-kore-insansiz-su-alti-nukleer-saldiri-aracini-test-etti-1068696255.html
Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti
Kuzey Kore, patlama yoluyla büyük ölçekli radyoaktif tsunami oluşturabilen ve düşman hedeflere gizlice saldırabilen 'insansız su altı nükleer saldırı aracının'... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T10:22+0300
2023-03-24T10:26+0300
dünya
kuzey kore
nükleer
kim jong-un
deneme
güney kore
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Nükleer silah programına hız kazandıran Kuzey Kore'den son silah denemelerine dair açıklama geldi.Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki tatbikatları ve çatışmacı tutumu karşısında Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun meşru müdafaa odaklı nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirme çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.Bu çerçevede 2 silah teknolojisinin test edildiği, 21- 23 Mart arasında düzenlenen tatbikatta yeni insansız su altı nükleer saldırı aracının denemesinin ülke lideri Kim Jong-un'un rehberliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.'Görevi operasyonel sulara gizlice sızmak ve su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşman donanmasını ve ana limanlarını yok etmek' olan stratejik su altı silah sisteminin herhangi bir kıyı, liman veya gemide konuşlandırılabildiği ifade edildi.Son tatbikatta Güney Hamgyong eyaletinin Riwon bölgesi kıyılarından havalanan aracın, su altında patlayan test amaçlı savaş başlığını temsili düşman limanı olarak belirlenen Hongwon Körfezi açıklarındaki sulara başarıyla ulaştırdığı aktarıldı.Ayrıca 22 Mart'ta ordunun, taktik nükleer saldırı yeteneklerini test etmek üzere 2 'Hwasal-1' ve 2 'Hwasal-2' tipi stratejik seyir füzesi fırlattığı vurgulandı. Doğu Denizi'nde bulunan bin 500 ve bin 800 kilometre uzaklıktaki hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.Kim Jong-un, tatbikatların sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kim, ülkenin savaş caydırıcılığını sergilemenin ABD ve Güney Güney Kore'yi seçimleri konusunda düşünmeye sevk etme ve kazandıklarından daha fazlasını kaybetmeye mahkum olduklarını kendi kendilerine anlamalarını sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı.Kim, düşmanın Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik her girişimini etkisiz hale getirme ve ABD ile Güney Kore'nin pervasız askeri provokasyonlarına daha ezici ve saldırgan bir şekilde karşı koymaya kararlı olduklarını da yineledi.
https://sputniknews.com.tr/20230323/guney-kore-ve-abd-kuzey-kore-sinirinda-gercek-muhimmatla-tatbikat-yapti-1068657830.html
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kuzey kore, nükleer, kim jong-un, deneme, güney kore
kuzey kore, nükleer, kim jong-un, deneme, güney kore

Kuzey Kore insansız su altı nükleer saldırı aracını test etti

10:22 24.03.2023 (güncellendi: 10:26 24.03.2023)
© AFP 2023 / ED JONESKuzey Kore - Güney Kore - Sarı Deniz -
Kuzey Kore - Güney Kore - Sarı Deniz - - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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Kuzey Kore, patlama yoluyla büyük ölçekli radyoaktif tsunami oluşturabilen ve düşman hedeflere gizlice saldırabilen 'insansız su altı nükleer saldırı aracının' başarıyla test edildiğini duyurdu.
Nükleer silah programına hız kazandıran Kuzey Kore'den son silah denemelerine dair açıklama geldi.
Devlete ait Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ABD ve Güney Kore'nin bölgedeki tatbikatları ve çatışmacı tutumu karşısında Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu'nun meşru müdafaa odaklı nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirme çalışmalarını sürdüğünü duyurdu.
Bu çerçevede 2 silah teknolojisinin test edildiği, 21- 23 Mart arasında düzenlenen tatbikatta yeni insansız su altı nükleer saldırı aracının denemesinin ülke lideri Kim Jong-un'un rehberliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.
'Görevi operasyonel sulara gizlice sızmak ve su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşman donanmasını ve ana limanlarını yok etmek' olan stratejik su altı silah sisteminin herhangi bir kıyı, liman veya gemide konuşlandırılabildiği ifade edildi.
Son tatbikatta Güney Hamgyong eyaletinin Riwon bölgesi kıyılarından havalanan aracın, su altında patlayan test amaçlı savaş başlığını temsili düşman limanı olarak belirlenen Hongwon Körfezi açıklarındaki sulara başarıyla ulaştırdığı aktarıldı.
Ayrıca 22 Mart'ta ordunun, taktik nükleer saldırı yeteneklerini test etmek üzere 2 'Hwasal-1' ve 2 'Hwasal-2' tipi stratejik seyir füzesi fırlattığı vurgulandı. Doğu Denizi'nde bulunan bin 500 ve bin 800 kilometre uzaklıktaki hedeflerin başarıyla vurulduğu kaydedildi.
Kim Jong-un, tatbikatların sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kim, ülkenin savaş caydırıcılığını sergilemenin ABD ve Güney Güney Kore'yi seçimleri konusunda düşünmeye sevk etme ve kazandıklarından daha fazlasını kaybetmeye mahkum olduklarını kendi kendilerine anlamalarını sağlama açısından önemli olduğunu vurguladı.
Kim, düşmanın Kuzey Kore'yi işgal etmeye yönelik her girişimini etkisiz hale getirme ve ABD ile Güney Kore'nin pervasız askeri provokasyonlarına daha ezici ve saldırgan bir şekilde karşı koymaya kararlı olduklarını da yineledi.
Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore sınırına yakın bölgede düzenledikleri askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
MULTİMEDYA
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı
Dün, 11:43
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