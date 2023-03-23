Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı

© AFP 2023 / JUNG YEON-JE Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü. Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve bugün sonlanacak 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.