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Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı
Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore sınırına yakın bölgede düzenledikleri askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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abd, güney kore, tatbikat, fotoğraf, фото
abd, güney kore, tatbikat, fotoğraf, фото

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı

11:43 23.03.2023
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Güney Kore ve ABD'nin, Kuzey Kore sınırına yakın bölgede düzenledikleri askeri tatbikatta gerçek mühimmat kullanıldı.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEYonhap'ın haberine göre, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde bulunan Pocheon kenti sınırlarında gerçek mühimmat kullanılarak düzenlenen askeri tatbikatta, 100 obüs, çok sayıda zırhlı araç ve 800 asker yer aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde bulunan Pocheon kenti sınırlarında gerçek mühimmat kullanılarak düzenlenen askeri tatbikatta, 100 obüs, çok sayıda zırhlı araç ve 800 asker yer aldı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Yonhap'ın haberine göre, Güney ve Kuzey Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) 30 kilometre güneyinde bulunan Pocheon kenti sınırlarında gerçek mühimmat kullanılarak düzenlenen askeri tatbikatta, 100 obüs, çok sayıda zırhlı araç ve 800 asker yer aldı.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEGüney Kore ordusunun Başkent Mekanize Piyade Tümeni ile ABD 2. Piyade Tümeni-ROK/ABD Birleşik Tümeni arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatta, iki ülke askerlerinin birlikte çalışabilirlikleri ve birleşik ateş gücü odaklı eğitim çalışması yapıldığı belirtildi.
Güney Kore ordusunun Başkent Mekanize Piyade Tümeni ile ABD 2. Piyade Tümeni-ROK/ABD Birleşik Tümeni arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatta, iki ülke askerlerinin birlikte çalışabilirlikleri ve birleşik ateş gücü odaklı eğitim çalışması yapıldığı belirtildi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Güney Kore ordusunun Başkent Mekanize Piyade Tümeni ile ABD 2. Piyade Tümeni-ROK/ABD Birleşik Tümeni arasında düzenlenen ortak askeri tatbikatta, iki ülke askerlerinin birlikte çalışabilirlikleri ve birleşik ateş gücü odaklı eğitim çalışması yapıldığı belirtildi.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEGüney Kore ordusu yetkilileri, tatbikatın, 'Kuzey Kore'nin süregelen tehditlerinin yanıt olarak müttefiklerin muazzam ateş gücünü gösterme amaçlı yapıldığını' savundu.
Güney Kore ordusu yetkilileri, tatbikatın, 'Kuzey Kore'nin süregelen tehditlerinin yanıt olarak müttefiklerin muazzam ateş gücünü gösterme amaçlı yapıldığını' savundu. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Güney Kore ordusu yetkilileri, tatbikatın, 'Kuzey Kore'nin süregelen tehditlerinin yanıt olarak müttefiklerin muazzam ateş gücünü gösterme amaçlı yapıldığını' savundu.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEGüney Kore ile ABD arasında 14 Mart'ta başlayan 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sonrasında füze denemelerini artıran Kuzey Kore, 20 Mart'ta da nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini açıklamıştı.
Güney Kore ile ABD arasında 14 Mart'ta başlayan 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sonrasında füze denemelerini artıran Kuzey Kore, 20 Mart'ta da nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Güney Kore ile ABD arasında 14 Mart'ta başlayan 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı sonrasında füze denemelerini artıran Kuzey Kore, 20 Mart'ta da nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenlediğini açıklamıştı.
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEGüney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü. Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve bugün sonlanacak 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.
Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü. Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve bugün sonlanacak 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Güney Kore ve Japonya, 19 Mart'ta Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne yerel saatle 11.05'te balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu. Azami 50 kilometre irtifaya ulaşan balistik füze, 800 kilometre yol alarak Japon Denizi'ne düşmüştü. Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının 14 Mart'ta başlattığı ve bugün sonlanacak 'Özgürlük Kalkanı' tatbikatı esnasında yapılması dikkati çekmişti.
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