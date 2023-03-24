https://sputniknews.com.tr/20230324/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosteriler-surerken-macron-sendikalara-el-uzatti-1068729149.html

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürerken Macron sendikalara el uzattı

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürerken Macron sendikalara el uzattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde emeklilik reformu karşıtı geniş katılımlı gösteriler sürerken sendikalara görüşebilecekleri sinyalini verdi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T22:19+0300

2023-03-24T22:19+0300

2023-03-24T22:24+0300

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Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı."Ülke duramaz" diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyi'ne gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris ziyaretinin "gösteriler arasında ağırlamanın ciddiyetsizlik olarak algılanacağı için" ertelendiğini belirtti.3. Charles'ın ziyaretini ülkede sükunet sağlandığında organize etmek gerektiğini belirten Macron bu ziyaretin yaz başında olabileceğini belirtti.Polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyorFransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirilmişti.Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtilmişti.Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştuDün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/fransadaki-gosterilerde-457-kisi-gozaltina-alindi-441-polis-yaralandi-1068699918.html

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