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https://sputniknews.com.tr/20230324/fransada-emeklilik-reformu-karsiti-gosteriler-surerken-macron-sendikalara-el-uzatti-1068729149.html
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürerken Macron sendikalara el uzattı
Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürerken Macron sendikalara el uzattı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde emeklilik reformu karşıtı geniş katılımlı gösteriler sürerken sendikalara görüşebilecekleri sinyalini verdi. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T22:19+0300
2023-03-24T22:24+0300
dünya
avrupa birliği
avrupa birliği
ab
emmanuel macron
fransa
sendika
protesto
emeklilik
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Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı."Ülke duramaz" diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyi'ne gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris ziyaretinin "gösteriler arasında ağırlamanın ciddiyetsizlik olarak algılanacağı için" ertelendiğini belirtti.3. Charles'ın ziyaretini ülkede sükunet sağlandığında organize etmek gerektiğini belirten Macron bu ziyaretin yaz başında olabileceğini belirtti.Polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyorFransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirilmişti.Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtilmişti.Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştuDün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230324/fransadaki-gosterilerde-457-kisi-gozaltina-alindi-441-polis-yaralandi-1068699918.html
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avrupa birliği, avrupa birliği, ab, emmanuel macron, fransa, sendika, protesto, emeklilik
avrupa birliği, avrupa birliği, ab, emmanuel macron, fransa, sendika, protesto, emeklilik

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürerken Macron sendikalara el uzattı

22:19 24.03.2023 (güncellendi: 22:24 24.03.2023)
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumu sona erdi. Toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, ikinci gün oturumu sona erdi. Toplantı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel’de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde emeklilik reformu karşıtı geniş katılımlı gösteriler sürerken sendikalara görüşebilecekleri sinyalini verdi.
Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, ülke genelinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gösterilerde şiddet kullanan aktivistlerin güvenlik güçlerine saldırdığı sahneler olduğuna değinen Macron, şiddete geçit vermeyeceklerini ve demokraside şiddette yer olmadığını vurguladı. Macron gösterilerde şiddete başvurulmasını kınadı.
"Ülke duramaz" diyen Macron yıpranma payı dahil çalışanları ilgilendiren konularda sendikalarla görüşerek ilerlemeye hazır olduklarını söyledi.
Emeklilik reformunun iptal için Anayasa Konseyi'ne gönderildiğini anımsatan Macron, buradan gelecek kararı beklediğini ifade etti.
Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Paris ziyaretinin "gösteriler arasında ağırlamanın ciddiyetsizlik olarak algılanacağı için" ertelendiğini belirtti.
3. Charles'ın ziyaretini ülkede sükunet sağlandığında organize etmek gerektiğini belirten Macron bu ziyaretin yaz başında olabileceğini belirtti.

Polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 26-29 Mart'ta Fransa'nın farklı kentlerine gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretin, ülkede yoğunlaşan protestolar sebebiyle ertelendiği bildirilmişti.
Açıklamada, erteleme kararının Kral Charles ile Macron arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından iki ülke hükümetlerince alındığı belirtilmişti.
Fransa'da 16 Mart'ta emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen reform karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında şiddet olayları yaşanıyor.
Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu
Dün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınırken, 441 polis ve jandarma yaralanmıştı.
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
DÜNYA
Fransa'daki gösterilerde 457 kişi gözaltına alındı, 441 polis yaralandı
11:19
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