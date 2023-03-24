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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerçek dışı yatırım uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerçek dışı yatırım uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşları, sosyal medya üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T09:55+0300
2023-03-24T09:55+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
botaş
duyuru
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
dolandırıcılık
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden BOTAŞ ve TPAO şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı gibi gerçeği yansıtmayan duyurularla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu ifade edildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımların mali ve hukuki yönden suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısı artırmak için BOTAŞ ve TPAO logoları kullanılan paylaşımların "oltalama ve dolandırıcılık girişimi" olduğu vurgulandı.Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, botaş, duyuru, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), dolandırıcılık
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, botaş, duyuru, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), dolandırıcılık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan gerçek dışı yatırım uyarısı

09:55 24.03.2023
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşları, sosyal medya üzerinden Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerinin isimleri kullanılarak "yatırım fırsatı" başlığı adı altında sunulan gerçek dışı duyurulara itibar edilmemesi yönünde uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden BOTAŞ ve TPAO şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı gibi gerçeği yansıtmayan duyurularla dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu ifade edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan ve TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin başta olmak üzere, toplum tarafından tanınan isimlerin görüntüleri kullanılarak yapılan paylaşımların mali ve hukuki yönden suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "yatırım fırsatı" başlığıyla sunulan ve gerçeklik algısı artırmak için BOTAŞ ve TPAO logoları kullanılan paylaşımların "oltalama ve dolandırıcılık girişimi" olduğu vurgulandı.
Söz konusu şirketlerin sermayesinin yüzde 100 devlete ait olduğuna, geçerli mevzuat gereğince kamu iktisadi teşebbüsü şeklinde oluşturulmuş yapıları gereği borsada herhangi bir işlem görmelerinin söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Söz konusu paylaşımları yapan sosyal medya adresleri ve internet sitelerine yönelik yasal işlem başlatılacak olup vatandaşlarımızın bu tür yasa dışı paylaşımlara itibar etmemeleri ve resmi kaynaklar üzerinden bilgi temin etmeleri gerekmektedir."
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