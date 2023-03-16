BOTAŞ yeniden yapılandırılacak: 'Özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ‘yeniden yapılandırma’ diyoruz

“BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi öngörülmüş idi. Biz şimdi bu ‘özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ama ‘yeniden yapılandırma’ ifadesini tutuyoruz. İran veya Rusya’yla yenilenen bir kontrat yok. Türkiye’nin doğalgaz merkezi olmasıyla alakalı hedef kapsamında BOTAŞ’ın elinin daha rahat hareket edebilmesi, farklı ülkelerle farklı kontrat anlaşmaları yapabilmesi için bu süreçte böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz.”