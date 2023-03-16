https://sputniknews.com.tr/20230316/botas-yeniden-yapilandirilacak-ozellestirme-ifadesini-kaldiriyoruz-yeniden-yapilandirma-diyoruz-1068328967.html
BOTAŞ yeniden yapılandırılacak: 'Özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ‘yeniden yapılandırma’ diyoruz
BOTAŞ yeniden yapılandırılacak: 'Özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ‘yeniden yapılandırma’ diyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ’ın sektörde oyun kurucu olabilmesi için yeniden yapılandırılacağını açıkladı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T10:27+0300
2023-03-16T10:27+0300
2023-03-16T10:27+0300
türkiye
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
botaş
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Organize Sanayi Bölgeleri’ne ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Bayraktar düzenleme ile BOTAŞ’a uzun dönemli kontratı olan ülkeler de dahil farklı ülkelerde yeni kontrat yapabilme imkanı sağlandığını bildirdi. BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılacağını kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:
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boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), botaş, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), botaş, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
BOTAŞ yeniden yapılandırılacak: 'Özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ‘yeniden yapılandırma’ diyoruz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ’ın sektörde oyun kurucu olabilmesi için yeniden yapılandırılacağını açıkladı.
Organize Sanayi Bölgeleri’ne ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi.
Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine
göre Bayraktar düzenleme ile BOTAŞ’a uzun dönemli kontratı olan ülkeler de dahil farklı ülkelerde yeni kontrat yapabilme imkanı sağlandığını bildirdi.
BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılacağını kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:
“BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi öngörülmüş idi. Biz şimdi bu ‘özelleştirme’ ifadesini kaldırıyoruz ama ‘yeniden yapılandırma’ ifadesini tutuyoruz. İran veya Rusya’yla yenilenen bir kontrat yok. Türkiye’nin doğalgaz merkezi olmasıyla alakalı hedef kapsamında BOTAŞ’ın elinin daha rahat hareket edebilmesi, farklı ülkelerle farklı kontrat anlaşmaları yapabilmesi için bu süreçte böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyoruz.”