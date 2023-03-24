https://sputniknews.com.tr/20230324/disisleri-bakanligindan-abd-insan-haklari-raporuna-tepki-kulliyen-reddediyoruz-1068731742.html

Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki

Türkiye'den ABD'nin insan hakları raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye hakkında gerçek dışı bilgiler ve asılsız iddialara yer verilmesini kınadı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T23:51+0300

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ülkemizin ve bölgemizin güvenliği için, PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelemiz uluslararası hukuk ve insan haklarına saygı çerçevesinde kararlılıkla devam etmektedir. Hal böyleyken, bu haklı mücadelemizin çarpıtılarak rapora yansıtılmasını kabul etmiyoruz.Raporda, PKK’nın 2022 yılında ülkemizde gerçekleştirdiği terör saldırılarının ve örgütün işlediği gizlenemez boyutlardaki insan hakları ihlallerinin sadece bir bölümüne yer verilmesini esefle karşılıyoruz. Sözde “Suriye Demokratik Güçleri"nin Suriye’de işlediği insan hakları ihlallerine raporun Suriye bölümünde yer verilirken, bu yapının PKK/PYD/YPG terör örgütünün kontrolünde olduğundan bahsedilmemesi bir garabettir.Bu raporun PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yuman ve hatta “ortaklık” kuran bir ülke tarafından hazırlanmış olduğunu kamuoyunun dikkatine getiriyor, raporun meşruluğu ile inandırıcılığını sorguluyoruz. Siyasi saiklerle şekillendirildiği açık olan ve objektiflikten tamamen uzak bu raporun ciddiye alınacak bir yanı bulunmadığını bir kez daha vurguluyor, ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz.Türkiye, bu asılsız ve yanlı ithamlara itibar etmeden, kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.

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