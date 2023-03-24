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https://sputniknews.com.tr/20230324/depremzede-kobilere-faizsiz-kredi-destegi-1068702053.html
Depremzede KOBİ'lere faizsiz kredi desteği
Depremzede KOBİ'lere faizsiz kredi desteği
KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. 30 bin KOBİ'yi kapsayan program... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T11:58+0300
2023-03-24T11:58+0300
ekonomi
kobi
mustafa varank
destek
kredi
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ’yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanacak.Kredi programı ile 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Oluşacak 3 milyar liralık finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak. Yani işletmeler sıfır faizli olarak programdan yararlanacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde de incelemelerde bulundu. Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, “İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık." dedi.KOBİ’lerin yeniden işlerine başlamaları hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.Hasar durumuna göre limit artırılacakAcil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ’ler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacakBölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi’nden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3’er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. KOSGEB, bu programdan 30 bin KOBİ’nin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.KGF devrede olacakTeminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi’ni kullanabilecek.
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kobi, mustafa varank, destek, kredi, sanayi ve teknoloji bakanlığı
kobi, mustafa varank, destek, kredi, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Depremzede KOBİ'lere faizsiz kredi desteği

11:58 24.03.2023
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KOSGEB, deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. 30 bin KOBİ'yi kapsayan program kapsamında 1,5 milyon liraya kadar sıfır faizli hızlı finansman sağlanacak.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), deprem bölgesinde hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ’yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanacak.
Kredi programı ile 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Oluşacak 3 milyar liralık finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak. Yani işletmeler sıfır faizli olarak programdan yararlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay ziyareti kapsamında Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde de incelemelerde bulundu. Sanayicilerle bir araya geldiği program sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Varank, KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı'nı devreye aldıklarını belirterek, “İşletmenin büyüklüğüne ve oluşan hasara göre 1 buçuk milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Afet bölgesinde KOSGEB alacaklarının kısmen veya tamamen silinmesine yönelik gerekli adımları attık." dedi.

KOBİ’lerin yeniden işlerine başlamaları hedefiyle başlatılan KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’ndan imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler yararlanabilecek.

Hasar durumuna göre limit artırılacak

Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ’ler faydalanabilecek. Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.

Faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak

Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi’nden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3’er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. KOSGEB, bu programdan 30 bin KOBİ’nin yararlanmasını ve 11 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedefliyor. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kar payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

KGF devrede olacak

Teminat sıkıntısı çeken işletmeler için Kredi Garanti Fonu (KGF) devrede olacak. Durumları valilik, kaymakamlık gibi resmi makamlardan belgelenen işletmeler Acil Destek Kredisi’ni kullanabilecek.
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