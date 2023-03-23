https://sputniknews.com.tr/20230323/kur-korumali-mevduat-buyuklugu-1-trilyon-639-milyar-tl-ile-rekor-kirdi-1068671957.html

Kur korumalı mevduat büyüklüğü, 1 trilyon 639 milyar TL ile rekor kırdı

Kur korumalı mevduat büyüklüğü, 1 trilyon 639 milyar TL ile rekor kırdı

Kur korumalı mevduat (KKM), her hafta rekor tazelemeye devam ediyor. KKM büyüklüğü, 17 Mart haftasında 36.4 milyar TL artarak 1 trilyon 639 milyar 790 TL'ye... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T16:03+0300

2023-03-23T16:03+0300

2023-03-23T16:03+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a262ca09d4f1c64cd06b58b4515a4b3.jpg

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bültenini yayımladı. Verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 73 milyar 823 milyon lira artarak 8 trilyon 246 milyar 690 milyon liraya çıktı.Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), geçen hafta 159 milyar 996 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,66 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 814 milyar 163 milyon lira oldu.Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Mart itibarıyla 8 milyar 387 milyon lira artışla 1 trilyon 234 milyar 553 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 379 milyar 419 milyon lirası konut, 60 milyar 75 milyon lirası taşıt ve 795 milyar 59 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artışla 526 milyar 131 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 272 milyar 769 milyon lirası taksitli, 253 milyar 362 milyon lirası taksitsiz oldu.Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 239 milyon lira artarak 159 milyar 390 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 984 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kur korumalı tl mevduat