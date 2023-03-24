https://sputniknews.com.tr/20230324/artvinde-caykura-ait-cay-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1068692527.html

Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı

Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına... 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T07:41+0300

2023-03-24T07:41+0300

2023-03-24T08:30+0300

türkiye

artvin

çaykur

yangın

fabrika

çay

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Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html

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