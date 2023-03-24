https://sputniknews.com.tr/20230324/artvinde-caykura-ait-cay-fabrikasinda-yangin-ekipler-mudahale-ediyor-1068692527.html
Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı
Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T07:41+0300
2023-03-24T07:41+0300
2023-03-24T08:30+0300
türkiye
artvin
çaykur
yangın
fabrika
çay
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Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı. Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html
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artvin, çaykur, yangın, fabrika, çay
artvin, çaykur, yangın, fabrika, çay
Artvin'de Çaykur'a ait çay fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı
07:41 24.03.2023 (güncellendi: 08:30 24.03.2023) Abone ol
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonrasında kısmen kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait Çay Fabrikası'nın kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.
Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin İtfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Yardıma çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kismen kontrol altına alındı.
Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.