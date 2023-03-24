https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html

Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar bina dışına çıkarıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-24T04:55+0300

2023-03-24T04:55+0300

2023-03-24T04:55+0300

yaşam

istanbul

üsküdar

hastane

yangın

yangın söndürme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/18/1068690549_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_2b89b4411de906081a54741243844d00.jpg

Üsküdar'da hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hastalar tedbir amacıyla bina dışına çıkarıldı.

istanbul

üsküdar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, üsküdar, hastane, yangın, yangın söndürme