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https://sputniknews.com.tr/20230324/uskudarda-hastane-yangini-hastalar-tahliye-edildi-1068690694.html
Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar bina dışına çıkarıldı. 24.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-24T04:55+0300
2023-03-24T04:55+0300
yaşam
istanbul
üsküdar
hastane
yangın
yangın söndürme
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Üsküdar'da hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Hastalar tedbir amacıyla bina dışına çıkarıldı.
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istanbul, üsküdar, hastane, yangın, yangın söndürme
istanbul, üsküdar, hastane, yangın, yangın söndürme

Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi

04:55 24.03.2023
© İHA-AW854941Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi
Üsküdar'da hastane yangını: Hastalar tahliye edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA-AW854941
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Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katından yangın çıktı. Tedbir amacıyla hastalar bina dışına çıkarıldı.
Üsküdar'da hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hastalar tedbir amacıyla bina dışına çıkarıldı.
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