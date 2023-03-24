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https://sputniknews.com.tr/20230324/amasyada-pideye-zam-yapilmadi-330-gram-sade-pide-5-tl-1068688845.html
Amasya'da pideye zam yapılmadı: 330 gram sade pide 5 TL
Amasya'da pideye zam yapılmadı: 330 gram sade pide 5 TL
Amasya’nın Taşova ilçesinde bu yıl pide fiyatlarına zam yapılmadı. 330 gram sade pide 5 TL, yumurtalı pide 6 TL ve yumurtalı-susamlı pide 7,5 TL’den geçen... 24.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
ramazan
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ramazan pidesi
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Amasya'da 23 yıldır fırın işletmeciliği yapan İbrahim ve Volkan Pekşen kardeşler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pidelere zam yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıya diğer fırınlar ile Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan da destek geldi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de pideci esnafına teşekkür etti.Uygulamanın herkesi sevindireceğine inandığını belirten İbrahim Pekşen, “Depremler oldu. Korona virüs salgını oldu. Ortalık zamlı. Vatandaşlar rahatlıkla ekmek alır gibi pide alsınlar şeklinde düşündük. Vatandaş yesin. Geçen seneki fiyat 330 gram pide 7,5 TL idi. Çifti 15 liraydı. Aynı bu şekilde devam edelim” diye konuştu. Ramazan pidesi kültürünün de yaşatılmasını sağlayan pideci esnafları kutlayan Belediye Başkanı Öztürk, “Pidelerin geçen seneki rakamlardan satılacak olması mutlu edici. Bu vesileyle fırıncı esnaflarımıza ve kampanyayı destekleyen öncü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Türkiye’de halk ekmekler hariç en ucuz pidenin de Taşova’da olduğunu ilave olarak belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
türkiye
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ramazan, pide, ramazan pidesi, amasra
ramazan, pide, ramazan pidesi, amasra

Amasya'da pideye zam yapılmadı: 330 gram sade pide 5 TL

00:35 24.03.2023 (güncellendi: 00:36 24.03.2023)
© İHARamazan pidesi
Ramazan pidesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2023
© İHA
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Amasya’nın Taşova ilçesinde bu yıl pide fiyatlarına zam yapılmadı. 330 gram sade pide 5 TL, yumurtalı pide 6 TL ve yumurtalı-susamlı pide 7,5 TL’den geçen yılki gibi satılıyor.
Amasya'da 23 yıldır fırın işletmeciliği yapan İbrahim ve Volkan Pekşen kardeşler Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pidelere zam yapılmaması çağrısında bulundu. Bu çağrıya diğer fırınlar ile Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan da destek geldi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk de pideci esnafına teşekkür etti.
Uygulamanın herkesi sevindireceğine inandığını belirten İbrahim Pekşen, “Depremler oldu. Korona virüs salgını oldu. Ortalık zamlı. Vatandaşlar rahatlıkla ekmek alır gibi pide alsınlar şeklinde düşündük. Vatandaş yesin. Geçen seneki fiyat 330 gram pide 7,5 TL idi. Çifti 15 liraydı. Aynı bu şekilde devam edelim” diye konuştu.

Ramazan pidesi kültürünün de yaşatılmasını sağlayan pideci esnafları kutlayan Belediye Başkanı Öztürk, “Pidelerin geçen seneki rakamlardan satılacak olması mutlu edici. Bu vesileyle fırıncı esnaflarımıza ve kampanyayı destekleyen öncü kardeşimize teşekkür ediyoruz. Türkiye’de halk ekmekler hariç en ucuz pidenin de Taşova’da olduğunu ilave olarak belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
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